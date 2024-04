"Давай, обстрілюй труп, як твій дім обстріляли": російський кіберспортсмен пробив чергове дно

Російський кіберспортсмен Вадім "YumsaN " Торопинін вирішив понасміхатися над знищеним будинком українця Богдана "bodik" Настича.

Це сталося під час матчу на FACEIT у 16 раунді, коли Вадім не зміг перестріляти Богдана і отримав хедшот. Після цього українець ще кілька разів вистрілив у труп суперника, а той вирішив пробити дно і сказав це:

I think this is hate speech? @FACEITcs @innout1337 https://t.co/z8uMesdBUq pic.twitter.com/HtZhw4EGu7