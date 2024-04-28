Тернистий шлях до вершин: як Карпати повернулися в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні Львів — зелений! Карпати повертаються в Українську Прем'єр-лігу після 4-річної перерви.

"Леви" мінімально здолали Полтаву в матчі "Чемпіонської" групи Першої ліги та забезпечили собі місце в наступному сезоні УПЛ за 4 тури до кінця. Емоції команди варто бачити на власні очі.

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Але що ж відбулося з Карпатами за період відсутності у найвищій лізі України? І чи це той самий легендарний клуб?

Юридично — ні. У сезоні-2019/20 оригінальну команду виключили з УПЛ за неявку на матчі 24 та 29 турів проти Маріуполя. Вони мали опуститися в Першу лігу, проте 21 серпня 2020 року клуб став учасником Другої ліги, а через рік був остаточно розформований.

Водночас у жовтні 2020 року створили теперішні Карпати, які одразу розпочали свої виступи в аматорському чемпіонаті, а сезон-2021/22 провели вже в Другій лізі. Команду заснували задля продовження традицій легендарного клубу, тому й цілі стояли амбітні. Львів'яни повинні були вийти в УПЛ у 2023 році, і спершу все йшло за планом.

Другу лігу вони, хоч і не дограли, через повномасштабне вторгнення, проте все одно закінчили на першому місці, а в Першій лізі з першої спроби пробилися у чемпіонську групу. Але друга частина сезону складалася вже не так добре, і після розгромної поразки від ЛНЗ команда втратила шанси повернутися в Прем'єр-лігу.

Тож потрібні були зміни, і вони відбулися. Команду очолив легендарний тренер Мирон Маркевич. З ним "леви" провели видатний сезон і, бодай із запізненням, проте досягли поставлених цілей.

Але якщо це не той самий клуб, то чому всі говорять про повернення? Бо ФІФА визнала Карпати правонаступником старої команди. Бо клуб використовує оригінальну емблему. Бо, зрештою, керівництво Карпат готове сплачувати борги тієї команди. Все задля того, щоб історія "левів" продовжувалась.

А Карпати справді мають величну історію. У часи незалежності України вони ставали бронзовими призерами у сезоні-1997/98, двічі були у фіналі Кубку, вилітали з УПЛ у сезоні-2004/05, через два роки повернулися назад, і вже у 2010 році провели свій найкращий єврокубковий сезон, який і досі з теплотою в грудях згадують уболівальники.

Тож чекатимемо наступного сезону, і подивимось, чи продовжать писати історію нові/старі Карпати.

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