Головне
Гераскевич: Сергія Бубки взагалі не має бути в українському спорті
Сьогодні 08:00 653
Тернистий шлях до вершин: як Карпати повернулися в УПЛ
Сьогодні 12:13 210
Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою
Сьогодні 10:47 6832
Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:10 15105 1
Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:06 5147
Ястремська не змогла обіграти Ґофф у третьому колі Мадрида
Вчора 22:29 425
Україна не залишила мокрого місця від Естонії у стартовому матчі ЧС у дивізіоні 1B
Вчора 21:54 1368
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи
Вчора 20:12 12469 1
Чепурний вперше став чемпіоном Європи
Вчора 18:30 509 2
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ
Вчора 17:27 3514
Блоги
Тернистий шлях до вершин: як Карпати повернулися в УПЛ
Тернистий шлях до вершин: як Карпати повернулися в УПЛ Коля Дендак
Сьогодні 12:13 208
"Якщо я сьогодні говоритиму, то буде гаряче": що сталося між Салахом і Клоппом
"Якщо я сьогодні говоритиму, то буде гаряче": що сталося між Салахом і Клоппом Коля Дендак
Вчора 20:06 529
Помста у Житомирі, заруба в Дніпрі та випробування в Черкасах: головні інтриги 26 туру УПЛ
Помста у Житомирі, заруба в Дніпрі та випробування в Черкасах: головні інтриги 26 туру УПЛ Максим Салівон
Вчора 10:45 588
"Давай, обстрілюй труп, як твій дім обстріляли": російський кіберспортсмен пробив чергове дно
"Давай, обстрілюй труп, як твій дім обстріляли": російський кіберспортсмен пробив чергове дно Коля Дендак
26.04.2024 22:20 741
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав Андрій Твердохліб
26.04.2024 11:48 14349
Унікальний випадок в Італії: Удінезе очолювали два різні тренери впродовж одного матчу
Унікальний випадок в Італії: Удінезе очолювали два різні тренери впродовж одного матчу Ігор Чернявський
26.04.2024 06:30 547
Білодід провела фотосесію з фанатами після перемоги на чемпіонаті Європи
Білодід провела фотосесію з фанатами після перемоги на чемпіонаті Європи Ігор Чернявський
25.04.2024 23:00 1361
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли Максим Салівон
25.04.2024 21:25 2591
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя Соломія Романчук
25.04.2024 11:00 917
Претендент на гол сезону? «Бокові ножиці» Скамакки, які допомогли Аталанті вийти у фінал Коппа Італія
Претендент на гол сезону? «Бокові ножиці» Скамакки, які допомогли Аталанті вийти у фінал Коппа Італія Ігор Чернявський
25.04.2024 02:05 547
День драфту в американському футболі
День драфту в американському футболі Святослав Драбчук
24.04.2024 21:25 636
Мілевський та Селезньов зіграли в футбол із військовими на фронті
Мілевський та Селезньов зіграли в футбол із військовими на фронті Андрій Дунець
24.04.2024 18:43 849
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас Ігор Чернявський
24.04.2024 17:55 30394 2
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ Максим Салівон
24.04.2024 11:15 1086
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів Максим Розенко
24.04.2024 06:30 2406
"Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду
"Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду Ігор Чернявський
23.04.2024 17:42 1442
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам Максим Салівон
22.04.2024 21:21 672
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів? Андрій Зуєв
22.04.2024 13:07 2407
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки Дмитро Климчук
21.04.2024 21:29 1113
"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта
"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта Андрій Дунець
21.04.2024 16:29 916
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 11:19 434
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 07:21 488
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
Вчора 08:01 753
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 07:57 774
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 07:48 670
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 07:44 546
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 07:37 701
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 925
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 281
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1398 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 941
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 918
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1280
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 818
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 767

Тернистий шлях до вершин: як Карпати повернулися в УПЛ

Сьогодні 12:13 Коля Дендак 210 0
Тернистий шлях до вершин: як Карпати повернулися в УПЛ
Колаж: ФК Карпати
#Карпати, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні Львів — зелений! Карпати повертаються в Українську Прем'єр-лігу після 4-річної перерви.

"Леви" мінімально здолали Полтаву в матчі "Чемпіонської" групи Першої ліги та забезпечили собі місце в наступному сезоні УПЛ за 4 тури до кінця. Емоції команди варто бачити на власні очі.

Відео

Але що ж відбулося з Карпатами за період відсутності у найвищій лізі України? І чи це той самий легендарний клуб?

Юридично — ні. У сезоні-2019/20 оригінальну команду виключили з УПЛ за неявку на матчі 24 та 29 турів проти Маріуполя. Вони мали опуститися в Першу лігу, проте 21 серпня 2020 року клуб став учасником Другої ліги, а через рік був остаточно розформований.

Водночас у жовтні 2020 року створили теперішні Карпати, які одразу розпочали свої виступи в аматорському чемпіонаті, а сезон-2021/22 провели вже в Другій лізі. Команду заснували задля продовження традицій легендарного клубу, тому й цілі стояли амбітні. Львів'яни повинні були вийти в УПЛ у 2023 році, і спершу все йшло за планом.

Другу лігу вони, хоч і не дограли, через повномасштабне вторгнення, проте все одно закінчили на першому місці, а в Першій лізі з першої спроби пробилися у чемпіонську групу. Але друга частина сезону складалася вже не так добре, і після розгромної поразки від ЛНЗ команда втратила шанси повернутися в Прем'єр-лігу.

Тож потрібні були зміни, і вони відбулися. Команду очолив легендарний тренер Мирон Маркевич. З ним "леви" провели видатний сезон і, бодай із запізненням, проте досягли поставлених цілей.

Але якщо це не той самий клуб, то чому всі говорять про повернення? Бо ФІФА визнала Карпати правонаступником старої команди. Бо клуб використовує оригінальну емблему. Бо, зрештою, керівництво Карпат готове сплачувати борги тієї команди. Все задля того, щоб історія "левів" продовжувалась.

А Карпати справді мають величну історію. У часи незалежності України вони ставали бронзовими призерами у сезоні-1997/98, двічі були у фіналі Кубку, вилітали з УПЛ у сезоні-2004/05, через два роки повернулися назад, і вже у 2010 році провели свій найкращий єврокубковий сезон, який і досі з теплотою в грудях згадують уболівальники.

Тож чекатимемо наступного сезону, і подивимось, чи продовжать писати історію нові/старі Карпати.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою 6832
Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ 5147
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи 12469 1
Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги 15105 1
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ 11748
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги 9525 2
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37144 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 139011 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30891 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 37018
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 324335
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21959 1