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Мерседес планує переманити Ферстаппена з Ред Булл

Сьогодні 13:36 121 0
Мерседес планує переманити Ферстаппена з Ред Булл
#Макс Ферстаппен, #Формула 1

Джерело - OE24.

Мерседес планує переманити пілота команди Формули-1 Ред Булл Макса Ферстаппена.

Про це повідомляє OE24.

Зазначається, що німецька команда готова запропонувати нідерландцю 150 мільйонів євро за сезон і зробити його найбільш високооплачуваним спортсменом у світі.

Нагадаємо, напередодні 3-разовий чемпіон світу упевнено переміг в межах п'ятого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Китаю, яке відбулося вперше за 5 років.

Також Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Виграв гонщик Феррарі Карлос Сайнс, однак на наступному Гран-прі Японії Макс взяв реванш і фінішував першим.

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