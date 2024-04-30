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Людмила Кіченок поступилась у чвертьфіналі парного турніру в Мадриді

Сьогодні 15:45 173 0
Людмила Кіченок поступилась у чвертьфіналі парного турніру в Мадриді
#Mutua Madrid Open, #Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Єлєною Остапенко (10) програли бельгійці Елізі Мертенс (29) і представниці Тайваню Шувей Се (604) у чвертьфіналі парного турніру WTA 1000 в Мадриді.

Поєдинок завершився з рахунком 7:6(0), 2:6, 7:10. В першому сеті українка та латвійка здобули важку перемогу в тайбрейку. В другому – суперниці виявились сильнішими. Отже, доля протистояння вирішилась в третьому сеті, в якому Людмила та Єлєна зазнали поразки – 10:7.

У півфіналі змагання Мертенс та Шувей Се зустрінуться з переможцем протистояння Коко Гофф / Тейлор Таунсенд (США) – Барбора Крейчикова (Чехія) / Лаура Зігемунд (Німеччина).

Mutua Madrid Open — WTA 1000
Іспанія, Мадрид
Ґрунт
Парний розряд
1/4 фіналу, 30 квітня

Шувей Се (Тайвань)/Елізе Мертенс (Бельгія) — Людмила Кіченок (Україна)/Єлєна Остапенко (Латвія) 6:7(0), 6:2, 10:7

Нагадаємо, у першому колі турніру пара українка та латвійка здобули перемогу над естонкою Інгрід Ніл та чешкою Ліндою Носковою, після чого тенісистки здолали ще одну досвічену чешку Маркету Вондроушову та британку Кеті Бултер.

Напередодні сестра Людмили, Надія Кіченок, та її японська напарниця Мію Като зазнали поразки від "нейтрального" дуету Анастасії Павлюченкової та Анастасії Потапової в другому колі парного турніру.

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