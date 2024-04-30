Хаві розповів, чому він вирішив залишитися в Барселоні

Джерело - Football Espana.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес розповів, що відчуття довіри від президента клубу і футболістів змусили його залишитись в команді.

Слова наставника передає Football Espana.

"Я дуже добре пояснив своє рішення напередодні. У січні я відчував відповідальність за погані результати і думав, що найкраще було б відійти, але потім я побачив довіру президента, Деку, клубу і, зокрема, футболістів, що є фундаментальним", — сказав Хаві.

Нагадаємо, іспанський спеціаліст заявив про відхід з Барселони ще наприкінці січня, після домашньої поразки від Вільярреала з рахунком 3:5. Проте напередодні президент клубу Жоан Лапорта вмовив Хаві залишитися.