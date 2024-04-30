Плотницький уперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії

Джерело - Чемпіон.

Догравальник національної збірної України та Перуджі Олег Плотницький виграв чемпіонат Італії з волейболу сезону-2023/24. Це став його 9 трофей у складі клуба.

У четвертому матчі фінальної серії проти Монци Перуджа проступилася в першому сеті, але виграла всі наступні (3:1) та завоювала чемпіонський титул.

Плотницький у завершальній грі набрав дев'ять очок.

Огляд

Він став найрезультативнішим гравцем першого поєдинку в складі своєї команди — 18 очок.

Українець в 11 матчах плей-оф сезону здобув для Перуджи 144 очки — третій результат у команді.

Нагадаємо, у плей-оф Перуджа пройшла Верону (3:0 у серії), а в 1/2 фіналу переграла в чотирьох поєдинках міланський Альянс (3:1).

У регулярному чемпіонаті команда Олега посіла другу сходинку, здобувши 16 перемог у 22 іграх.

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