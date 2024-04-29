Геть, н***й з сектора: свідомий фанат Карпат вказав місце проросійському політику

Джерело - Чемпіон.

Однією з головних подій вихідних в українському футболі стало довгоочікуване повернення львівських Карпат в Українську Прем'єр-лігу. Ми вже показували, як гравці відсвяткували цю подію разом зі своїми вірними вболівальниками, які приїхали зі Львова, аби підтримати команду в переможному матчі з Полтавою. Але під час знакового для Карпат поєдинку стався ще один епізод, який точно вартий вашої уваги.

Справа в тому, що на трибунах полтавського стадіону «Молодіжний» був помічений політик Ігор Шурма, який відомий своєю проросійською позицією. Зокрема, у 2014 році він пройшов у парламент від «ОПЗЖ», а згодом відмовився визнавати РФ країною-агресоркою. Серед інших «зашкварів» Шурми – тісна співпраця з Медведчуками, підтримка Януковича та неповага до жертв Голодомору.

Зрозуміло, що присутність такого персонажа на матчі улюбленої команди не могла не обурити патріотично налаштованих ультрас Карпат. Під час другого тайму Антон Петрівський, який є військовослужбовцем ЗСУ, провів з Шурмою "роз'яснювальну бесіду" та змусив його піти з трибуни.

Вболівальник львівських Карпат і боєць ЗСУ Антон Петрівський показав майстер-клас з поводження з проросійськими політиками



🎬 телеграм-канал Антона Петрівського pic.twitter.com/KUI7PsZFFa — Ігор (@cherena04) April 29, 2024

Пізніше у коментарі ZAXID.NET Петрівський детальніше розповів про інцидент: «Я можу пробачити особисту образу. Але не пробачаю людям, які систематично і цілеспрямовано вчиняли дії проти української державності, ще й на користь нашого споконвічного ворога. Шурма, як і всі проросійські політики, має сидіти в тюрмі. Але це вже прерогатива СБУ. Найменше, що можу зробити саме я, це зробити те, що я зробив, хоча заслуговує він на агресивнішу реакцію».

Як бачимо, тепер політикам, які роками працювали на ворога, не раді всюди, зокрема й на футбольних матчах.

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