Джерело - Чемпіон.

На 76 році життя відійшов у вічність відомий ексфутболіст і тренер Михайло Фоменко. Згадуємо матчі, якими гравець та наставник назавжди закарбував у історії своє ім'я.

Більшість знає Михайла Івановича як успішного тренера, проте Фоменко чимало встиг виграти і як футболіст у складі київського Динамо. Найпомітнішими були перемоги захисника та хавбека на міжнародній арені. Фоменко був одним із учасників фіналу Кубку Кубків-1975 із угорським Ференцварошем.

180 хвилин триразовий чемпіон СРСР у складі Динамо відіграв і в обох тріумфальних для киян матчах за Суперкубок Європи-1975 із Баварією.

Кар'єру тренера Фоменко почав іще в 1979-му. Проте дійсно значущою для історії була його робота головним на лаві вже в 1993-му. Й саме на чолі рідного Динамо. Це з Фоменком кияни, граючи в меншості з 27 хвилини, на тоді "Республіканському" перемогли Барселону Йохана Кройфа.

Наступного разу про Фоменка-тренера більшість вболівальників згадала вже тоді, коли Михайло Іванович провів, як виявилося, свою останню каденцію на лаві запасних. Та саме робота зі збірною України стала й найбільш вагомим надбанням Фоменка-тренера, завдяки якому його пам'ятатиме нинішнє покоління.

37 матчів, другий в історії головної команди країни показник перемог. З Фоменком "синьо-жовта" дружина не змогла кваліфікуватися на ЧС-2014, проте подарувала одну з найяскравіших перемог у історії збірної. Мова про домашню звитягу над Францією.

Фоменко вивів Україну на великий турнір із другої спроби. І нехай подолати бар'єр кваліфікації Євро-2016 через груповий раунд не вдалося, у стикових матчах із Словенією "синьо-жовті" були на висоті. Пан Михайло став першим, хто вивів збірну на ЧЄ через відбір.

На жаль, сама першість континенту стала для "синьо-жовтих" суцільним розчаруванням — команда програла всі три матчі, а Фоменко виглядав тренером, який не в змозі вплинути на своїх підопічних. Михайло Іванович покинув команду майже одразу по закінченні турніру.

Нагадаємо, про смерть Михайла Фоменка стало відомо сьогодні вранці.

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