Баварія прийме Реал Луніна у півфінальному матчі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія прийме мадридський Реал у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/2024.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

У чвертьфіналі обидві команди здолали лідерів Англійської Прем'єр-ліги. Королівський клуб, зусиллями українського воротаря Андрія Луніна, у серії післяматчевих пенальті переміг Манчестер Сіті, а німецький гранд виявився сильнішим за Арсенал.

Зазначимо, що інший півфінал ЛЧ Боруссія Дортмунд — ПСЖ відбудеться у середу, 1 травня. Початок — о 22:00.

Нагадаємо, напередодні Баварія мінімально перемогла Айнтрахт, а Реал без Луніна обіграв Сосьєдад. Українець вперше з січня провів матч на лаві запасних — його замінив Кепа Аррісабалага.