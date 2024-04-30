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Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції

Сьогодні 09:31 10585 0
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції
#Navi, #Монте, #Passion UA

Джерело - Чемпіон.

Один із провідних веб-сайтів у спільноті Counter-Strike - HLTV - опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2.

Європейський склад Faze зберіг першу сходинку. Друге місце посідає українська команда Natus Vincere, яка виграла перший Мейджор-турнір з оновленої гри, а третіми залишається європейський склад MOUZ.

Що ж стосується іншої іменитої української команди Monte, то вони піднялися на одну позицію — 26.

 Рейтинг HLTV

(оновлено 29 квітня 2024 року)
1. (1) Faze - 1000
2. (2) Natuse Vincere - 701
3. (3) MOUZ - 587
4. (4) Spirit - 583
5. (5) G2 - 562
6. (6) Vitality - 503
7. (7) Eternal Fire - 307
8. (11) Astralis - 265
9. (10) Virtus Pro - 228
10 (9) Heroic - 227
...
26. (27) Monte - 72
49. (59) B8 - 24
68. (67) Passion UA - 17
69. (66) Blessed - 17
82. (83) ECF 12

Склад української команди NAVI Junior з Dota 2 обіграв MOUZ у гранд-фіналі турніру European Pro League Season 17.

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