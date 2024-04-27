Помста у Житомирі, заруба в Дніпрі та випробування в Черкасах: головні інтриги 26 туру УПЛ

На стадіонах країни очікується футбол підвищеної якості.

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем'єр-ліга виходить на фінішну пряму. Коли за 5 турів до закінчення змагання в турнірній таблиці ще немає жодної відповіді на головні питання сезону, таке становище клубів додає матчам додаткового інтересу. Розповідаємо про головне перед початком ігор.

Наскільки повноводним буде Дніпро в матчі з Динамо?

Команда Юрія Максимова не програє вже 5 поєдинків поспіль. Але й перемогли "дніпряни" в цей період лише раз. Власне, такі результати не тільки позбавили СК шансів поборотися за титул і призвели до здачі позицій у сутичці за місце в трійці, а й поставили під сумнів уже навіть четверте місце.

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Останні ігри "дніпрян" вказували на те, що команді непросто дається креатив та створення гольових моментів у атаці. Разом з тим, завдяки щільній грі в центрі поля Дніпро-1 сковував опонентів, які часто були позбавлені кисню, й на полі подекуди "губилися". Колектив Олександра Шовковського відчуває помітні труднощі саме тоді, коли команду змушують приймати рішення в обмеженому просторі й часі. Тож якщо "дніпрянам" вдасться втілити в життя подібний план і з Динамо, центральний матч туру обіцяє бути максимально інтригуючим.

Чи виявиться ЛНЗ дійсно міцним горішком?

Із 7 очок, надбаних у 3 попередніх турах, 4 ЛНЗ узяв у матчах із командами, які черкасців за ігровим ресурсом та можливостями переважають. Білоруський фахівець Олег Дулуб ще раз довів, що вміє створювати колективи, які називають не інакше як "тренерські". Чи не в усіх випадках очкових придбань ЛНЗ домагався свого завдяки вдалим тактичним ходам Дулуба, який знаходив нестандартні ходи під конкретного суперника.

Так було і з київським Динамо в недавньому матчі клубів у столиці. Та чи буде так із Шахтарем? Матч із "гірниками", які здобули 11 поспіль перемог в УПЛ, є черговим іспитом підвищеної складності для можливостей Дулуба-тренера знаходити найкращі рішення у надскладних обставинах. То ж виглядає так, що Шахтар виходить точно не на легку прогулянку, а вболівальники Динамо мають підстави сподіватися на втрату очок конкурентом.

Як Рух проведе переламний матч на фінішній прямій?

І після необов'язкової втрати очок із Минаєм колектив Віталія Пономарьова все ще утримує статус команди-відкриття другої половини сезону. "Жовто-чорні" задивляються на "зону європейських клубних турнірів". І передумови для такого сценарію дійсно є. Саме тому гра з Вересом для єврокубкових перспектив львівського колективу виглядає чи не ключовою.

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Клуб Григорія Козловського не перемагав уже 3 тури поспіль. Повернення на шлях успіху має велике значення для психології. Враховуючи, що в наступних матчах Рух зіграє з такими клубами, як Олександрія, Чорноморець та Динамо, а також приймає ще одного борця за виживання Оболонь, гра з Вересом може стати як каталізатором змін на краще, так і посилити складність становища в сутичці за 5 сходинку.

Чи здивує Скрипник Вернидуба?

Із 5 суперників, які залишилися в Кривбаса за календарем до завершення сезону, лише Металіст 1925 та Минай виглядають тими опонентами, яких, умовно, можна записати в категорію "прохідні". З обома грати вдома, обидва займають позиції в підвалі таблиці, обидва давно не перемагали.

Особливо давно — харків'яни. Втім, тихою сапою 1925-ті вже 3 тури поспіль і не програють. Звісно, мирові з Колосом, Дніпром-1 та Оболонню для Металіста в його нинішньому становищі аж ніяк не мед, але бодай характер "синьо-жовті" демонструють. Враховуючи ж той факт, що 2 із останніх 6 проведених матчів Кривбас зіграв з тим же, "улюбленим" у останніх турах в 1925-х, рахунком 1:1, а ще 3 матчі виграв мінімально (двічі 1:0 та 2:1), втрата очок Юрієм Вернидубом та компанією якимось несподіваним сценарієм аж ніяк не виглядає.

Яке Полісся представить Шищенко з Ворсклою?

В понеділок у Житомирі буде дежавю. Лиш на початку квітня місцеві "вовки" протистояли полтавським гостям у надії пробитися в перший у історії клубу фінал Кубку України. Не склалося. Полісся провалило черговий матч, і лише після цієї поразки вже новий тренер житомирців Сергій Шищенко наважився на значущі кадрові зміни в складі команди. Допомогло — клуб Генадія Буткевича переміг двічі поспіль, аж поки не потрапив під гарячу руку Динамо. У Києві житомирці були знищені.

Повторення такого сюжету в новій домашній пригоді з Ворсклою виглядає малоймовірним. І не тільки через зміни на краще в грі самого Полісся. Перемога над "вовками" у Кубку для Ворскли поки є останньою. В наступних трьох матчах полтавці взяли усього 1 бал, а головне — виглядали відверто безідейними в атаці. То помсті бути?..

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