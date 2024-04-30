Джерело - Чемпіон.

30 квітня відбулося жеребкування раунду плей-оф Кубку Біллі Джин Кінг. Жіноча збірна України з тенісу дізналась свого наступного суперника в турнірі.

Українки в якості формального господаря зіграють проти команди Австрії. Поєдинок відбудеться 15-16 або 16-17 листопада.

Результати жеребкування

Зазначимо, що востаннє Україна та Австрія грали у 2014 році у рамках зонального турніру Першої групи, і тоді перемогу святкували українки.

Нагадаємо, в середині квітня "синьо-жовті" зазнали поразки від Румунії з рахунком 2:3 у матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, ведучи 2:0 після першого ігрового дня.