Кувейтці зрозуміли, що хокей — не їхнє: пропустили 116 шайб і знялися з турніру під час матчу

Джерело - Чемпіон.

У Кувейті не вміють грати в хокей. Такий висновок можна зробити, судячи з виступів місцевої юнацької збірної на Кубку Азії та Океанії-2024 серед команд до 18 років, який проходить в Узбекистані.

Страждання кувейтців почалися в матчі 1 туру проти Таїланду, який відбувся у вівторок, 23 квітня. Гра завершилася одним із найбільших розгромів у історії міжнародного хокею — 57:0. Ще більше вражає статистика кидків: за три періоди кувейтці спромоглися лише одного разу пробити у бік воріт суперника, тоді як переможці завдали 122 удари.

Втім, до абсолютного рекорду було все одно далеко. У 1998 році, також на юнацькому Кубку Азії та Океанії, збірна Південної Кореї жорстоко познущалася якраз над Таїландом — 92:0. Очевидно, тепер рівень таїландських хокеїстів значно виріс, і тепер саме вони виступають у ролі домінаторів, а не аутсайдерів.

We can add this game to the list. pic.twitter.com/BAG0sN1fke — Hockey Worldwide (@H0ckeyWorldwide) April 23, 2024

Але повернімося до Кувейту U-18. В матчі другого туру з Малайзією гравці цієї команди продемонстрували певний прогрес, пропустивши 17 шайб, на які змогли відповісти своїми двома. У третьому поєдинку бідолашному кувейтському воротарю закинули 25 шайб, але його партнерам знову вдалося розмочити рахунок — 25:1 з Іраном.

Але після першого періоду матчу проти господарів турніру — збірної Узбекистану — терпець урвався. Після чергових 17 пропущениих шайб розбиті кувейтці просто зібрали речі та залишили льодову арену. Напевно, їх можна зрозуміти — хто знайшов би в собі сили продовжувати грати після 116 (!) шайб у свої ворота в 10 періодах?

Чесно кажучи, здивування викликав уже той факт, що в Кувейті в принципі грають у хокей. Це дуже маленька країна площею 17,8 тисяч квадратних кілометрів (для порівняння — площа Одеської області становить 33,3 км), а переважну частину її території покривають пустелі. Зрозуміло, що кліматичні умови аж зовсім не підходять для розвитку зимових видів спорту. Від того й результати такі, що краще б хлопці просто не виходили на лід.

Ну а ми будемо продовжувати слідкувати за матчами чемпіонату світу в дивізіоні 1B, де збірна України вже провела перший поєдинок, впевнено розгромивши Естонію з рахунком 8:0. Наступний матч відбудеться вже сьогодні, 28 квітня. Початок зустрічі зі збірними Нідерландів запланований на 18:30 за київським часом.

У межах підготовки до ЧС українці розгромно перемогли в завершальному контрольному поєдинку Китай, з яким відбудеться офіційна зустріч 30 квітня. Раніше національна збірна обіграла Литву.

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