Кувейтці зрозуміли, що хокей — не їхнє: пропустили 116 шайб і знялися з турніру під час матчу

У Кувейті не вміють грати в хокей. Такий висновок можна зробити, судячи з виступів місцевої юнацької збірної на Кубку Азії та Океанії-2024 серед команд до 18 років, який проходить в Узбекистані.

Страждання кувейтців почалися в матчі 1 туру проти Таїланду, який відбувся у вівторок, 23 квітня. Гра завершилася одним із найбільших розгромів у історії міжнародного хокею — 57:0. Ще більше вражає статистика кидків: за три періоди кувейтці спромоглися лише одного разу пробити у бік воріт суперника, тоді як переможці завдали 122 удари.

Втім, до абсолютного рекорду було все одно далеко. У 1998 році, також на юнацькому Кубку Азії та Океанії, збірна Південної Кореї жорстоко познущалася якраз над Таїландом — 92:0. Очевидно, тепер рівень таїландських хокеїстів значно виріс, і тепер саме вони виступають у ролі домінаторів, а не аутсайдерів.

