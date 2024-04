"Якщо я сьогодні говоритиму, то буде гаряче": що сталося між Салахом і Клоппом

У 35 турі Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль знову втратив очки і зменшив свої шанси виграти чемпіонство.

Цього разу мерсисайдців зупинив Вест Гем. Поєдинок завершився з рахунком 2:2, але попри 4 забиті м'ячі, усі обговорюють не ігровий епізод.

То що ж сталося? Перед виходом на заміну лідер Ліверпуля Мохаммед Салах серйозно посварився з німецьким спеціалістом. Він був настільки емоційним, що Дарвіну Нуньєсу довелося заспокоювати єгиптянина.

🔴 Jurgen Klopp and Mo Salah, arguing with each other on the touchline. pic.twitter.com/B2FapNCFUy