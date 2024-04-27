"Якщо я сьогодні говоритиму, то буде гаряче": що сталося між Салахом і Клоппом

Джерело - Чемпіон.
У 35 турі Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль знову втратив очки і зменшив свої шанси виграти чемпіонство.
Цього разу мерсисайдців зупинив Вест Гем. Поєдинок завершився з рахунком 2:2, але попри 4 забиті м'ячі, усі обговорюють не ігровий епізод.
То що ж сталося? Перед виходом на заміну лідер Ліверпуля Мохаммед Салах серйозно посварився з німецьким спеціалістом. Він був настільки емоційним, що Дарвіну Нуньєсу довелося заспокоювати єгиптянина.
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🔴 Jurgen Klopp and Mo Salah, arguing with each other on the touchline. pic.twitter.com/B2FapNCFUy— Hardev paliwal (@Hardev06) April 27, 2024
Зрештою, вихід Салаха не допоміг команді вирвати перемогу, і за три тури до кінця АПЛ "червоні" відстають від Арсенала, в якого ще є гра в запасі, на 2 очки.
Після матчу у футболіста намагались розпитати подробиці інциденту, але він сказав лише це:
"Якщо я сьогодні говоритиму, то буде гаряче"
🚨🚨 “If I speak there will be fire today” Salah said. pic.twitter.com/G84VuSPIIb— SimplyGoal (@SimplyGoal) April 27, 2024
А ось за словами Клоппа, після гри вони поговорили в роздягальні й усе владнали.
Здається, німецькому тренеру не вдасться красиво завершити історію в Ліверпулі. В останньому сезоні на чолі англійського клубу Клопп довгий час претендував на требл, але нещодавно мерсисайдці вилетіли з Ліги Європи, і зараз ризикують залишитися лише з Кубком Ліги.
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