"Якщо я сьогодні говоритиму, то буде гаряче": що сталося між Салахом і Клоппом

Джерело - Чемпіон.

У 35 турі Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль знову втратив очки і зменшив свої шанси виграти чемпіонство.

Цього разу мерсисайдців зупинив Вест Гем. Поєдинок завершився з рахунком 2:2, але попри 4 забиті м'ячі, усі обговорюють не ігровий епізод.

То що ж сталося? Перед виходом на заміну лідер Ліверпуля Мохаммед Салах серйозно посварився з німецьким спеціалістом. Він був настільки емоційним, що Дарвіну Нуньєсу довелося заспокоювати єгиптянина.

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🔴 Jurgen Klopp and Mo Salah, arguing with each other on the touchline. pic.twitter.com/B2FapNCFUy — Hardev paliwal (@Hardev06) April 27, 2024

Зрештою, вихід Салаха не допоміг команді вирвати перемогу, і за три тури до кінця АПЛ "червоні" відстають від Арсенала, в якого ще є гра в запасі, на 2 очки.

Після матчу у футболіста намагались розпитати подробиці інциденту, але він сказав лише це:

"Якщо я сьогодні говоритиму, то буде гаряче"

🚨🚨 “If I speak there will be fire today” Salah said. pic.twitter.com/G84VuSPIIb — SimplyGoal (@SimplyGoal) April 27, 2024

А ось за словами Клоппа, після гри вони поговорили в роздягальні й усе владнали.

Здається, німецькому тренеру не вдасться красиво завершити історію в Ліверпулі. В останньому сезоні на чолі англійського клубу Клопп довгий час претендував на требл, але нещодавно мерсисайдці вилетіли з Ліги Європи, і зараз ризикують залишитися лише з Кубком Ліги.

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