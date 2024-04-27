Головне
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи
Сьогодні 20:12 289
Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги
Сьогодні 19:17 6553
Чепурний здобув першу свою медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні 18:30 217
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ
Сьогодні 17:27 2359
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 16:14 6002 1
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ
Сьогодні 15:37 10424
Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ
Сьогодні 14:53 2696 2
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік
Сьогодні 13:45 11399
Ягодка не зміг кваліфікуватися на Олімпійські ігри
Сьогодні 13:40 426
Збірна України зіграє з Естонією в стартовому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В
Сьогодні 11:11 314
Блоги
"Якщо я сьогодні говоритиму, то буде гаряче": що сталося між Салахом і Клоппом
"Якщо я сьогодні говоритиму, то буде гаряче": що сталося між Салахом і Клоппом Коля Дендак
Сьогодні 20:06 201
Помста у Житомирі, заруба в Дніпрі та випробування в Черкасах: головні інтриги 26 туру УПЛ
Помста у Житомирі, заруба в Дніпрі та випробування в Черкасах: головні інтриги 26 туру УПЛ Максим Салівон
Сьогодні 10:45 491
"Давай, обстрілюй труп, як твій дім обстріляли": російський кіберспортсмен пробив чергове дно
"Давай, обстрілюй труп, як твій дім обстріляли": російський кіберспортсмен пробив чергове дно Коля Дендак
Вчора 22:20 677
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав Андрій Твердохліб
Вчора 11:48 14201
Унікальний випадок в Італії: Удінезе очолювали два різні тренери впродовж одного матчу
Унікальний випадок в Італії: Удінезе очолювали два різні тренери впродовж одного матчу Ігор Чернявський
Вчора 06:30 505
Білодід провела фотосесію з фанатами після перемоги на чемпіонаті Європи
Білодід провела фотосесію з фанатами після перемоги на чемпіонаті Європи Ігор Чернявський
25.04.2024 23:00 1292
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли Максим Салівон
25.04.2024 21:25 2518
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя Соломія Романчук
25.04.2024 11:00 889
Претендент на гол сезону? «Бокові ножиці» Скамакки, які допомогли Аталанті вийти у фінал Коппа Італія
Претендент на гол сезону? «Бокові ножиці» Скамакки, які допомогли Аталанті вийти у фінал Коппа Італія Ігор Чернявський
25.04.2024 02:05 515
День драфту в американському футболі
День драфту в американському футболі Святослав Драбчук
24.04.2024 21:25 613
Мілевський та Селезньов зіграли в футбол із військовими на фронті
Мілевський та Селезньов зіграли в футбол із військовими на фронті Андрій Дунець
24.04.2024 18:43 823
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас Ігор Чернявський
24.04.2024 17:55 30010 2
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ Максим Салівон
24.04.2024 11:15 1068
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів Максим Розенко
24.04.2024 06:30 1990
"Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду
"Що ти, б***ь, не знаєш": Мілевський обматюкав арбітра у своєму дебютному матчі за аматорську команду Ігор Чернявський
23.04.2024 17:42 1421
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам
У Києві відбувся Матч Пам'яті, присвячений загиблим на війні уболівальникам Максим Салівон
22.04.2024 21:21 652
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів? Андрій Зуєв
22.04.2024 13:07 2381
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки Дмитро Климчук
21.04.2024 21:29 1092
"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта
"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта Андрій Дунець
21.04.2024 16:29 897
"Неймовірно!" — Костюк фантастичними захисними діями на тай-брейку приголомшила офіційний акаунт турніру в Штутгарті
"Неймовірно!" — Костюк фантастичними захисними діями на тай-брейку приголомшила офіційний акаунт турніру в Штутгарті Андрій Дунець
20.04.2024 21:12 1825 1
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:24 889
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:15 282
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 02:10 274
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 252
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1277 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 919
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 898
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1262
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 799
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 745

"Якщо я сьогодні говоритиму, то буде гаряче": що сталося між Салахом і Клоппом

Сьогодні 20:06 Коля Дендак 205 0
"Якщо я сьогодні говоритиму, то буде гаряче": що сталося між Салахом і Клоппом
#Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - Чемпіон.

У 35 турі Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль знову втратив очки і зменшив свої шанси виграти чемпіонство.

Цього разу мерсисайдців зупинив Вест Гем. Поєдинок завершився з рахунком 2:2, але попри 4 забиті м'ячі, усі обговорюють не ігровий епізод.

То що ж сталося? Перед виходом на заміну лідер Ліверпуля Мохаммед Салах серйозно посварився з німецьким спеціалістом. Він був настільки емоційним, що Дарвіну Нуньєсу довелося заспокоювати єгиптянина.

Відео

Зрештою, вихід Салаха не допоміг команді вирвати перемогу, і за три тури до кінця АПЛ "червоні" відстають від Арсенала, в якого ще є гра в запасі, на 2 очки.

Після матчу у футболіста намагались розпитати подробиці інциденту, але він сказав лише це:

 "Якщо я сьогодні говоритиму, то буде гаряче"

А ось за словами Клоппа, після гри вони поговорили в роздягальні й усе владнали.

Здається, німецькому тренеру не вдасться красиво завершити історію в Ліверпулі. В останньому сезоні на чолі англійського клубу Клопп довгий час претендував на требл, але нещодавно мерсисайдці вилетіли з Ліги Європи, і зараз ризикують залишитися лише з Кубком Ліги.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ 2696 2
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги 6002 1
Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги 6553
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ 2359
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік 11399
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ 10424
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14117
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12101
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65480 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100074
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138975 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82452