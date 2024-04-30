Джерело - ФК Евертон.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко через травму ноги пропустить залишок сезону Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як уже зазначив сам гравець на сторінці в Instagram, операція не буде потрібна. Він сподівається відновитися до Євро-2024. У нинішньому сезоні Віталій провів 34 матчі та забив 2 голи.

Нагадаємо, Миколенко невдало приземлився на ногу наприкінці першого тайму з Ліверпулем – гомілкостоп зазнав неприроднього вигину.

Клубу українця в чемпіонаті Англії залишилося зіграти з Лутоном, Шеффілд Юнайтед та Арсеналом. Попри те, що з команди за фінансові порушення знімали очки, Евертон гарантував собі місце в АПЛ на новий сезон.