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Миколенко більше не зіграє в нинішньому сезоні АПЛ

Сьогодні 17:15 235 0
Миколенко більше не зіграє в нинішньому сезоні АПЛ
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - ФК Евертон.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко через травму ноги пропустить залишок сезону Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як уже зазначив сам гравець на сторінці в Instagram, операція не буде потрібна. Він сподівається відновитися до Євро-2024. У нинішньому сезоні Віталій провів 34 матчі та забив 2 голи. 

Нагадаємо, Миколенко невдало приземлився на ногу наприкінці першого тайму з Ліверпулем – гомілкостоп зазнав неприроднього вигину

Клубу українця в чемпіонаті Англії залишилося зіграти з Лутоном, Шеффілд Юнайтед та Арсеналом. Попри те, що з команди за фінансові порушення знімали очки, Евертон гарантував собі місце в АПЛ на новий сезон.

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