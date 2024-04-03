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Бараха: Втрата Яремчука є суттєвою для нас

Сьогодні 15:34 140 0
Бараха: Втрата Яремчука є суттєвою для нас
Getty Images
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - Marca.

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха розповів, що втрата нападника Романа Яремчука через травму, яку він отримав у 30 турі іспанської Ла Ліги у матчі проти Мальорки, є суттєвою для команди.

Його слова передає Marca.

"Втрата Яремчука є суттєвою для нас, бо він набрав хорошу форму і чудово відчував себе на полі. А його фізична готовність робила його ще важливішим для нас. Але таке трапляється, це відбувається з нами протягом усього сезону", - сказав наставник.

Нагадаємо, що український форвард залишив поле на 17 хвилині через пошкодження. Він пропустить орієнтовно 2-3 тижні. У поточному сезоні Яремчук зіграв 25 поєдинків за "кажанів" і забив 4 голи.

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