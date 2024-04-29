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ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк

Сьогодні 20:22 349 1
ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк
#Владислав Мангер

Джерело - Чемпіон.

Федерація боксу України у своєму телеграм-каналі привітала з днем народження колишнього віцепрезидента ФБУ Владислава Мангера, якого засуджено на 10 років за замовлення вбивства Катерини Гандзюк

"Сьогодні святкує свій День Народження Владислав Мангер! 

Людина, яка відродила бокс на Херсонщині та зробила величезний внесок у розвиток боксу у державі.

Федерація боксу Україна щиро вітає Владислава Мангера з цим святом, бажає міцного здоров’я, щастя та здійснення всіх життєвих мрій!" — йдеться в повідомленні.

Ми зателефонували виконувачу обов'язків президента ФБУ Олегу Ільченку, щоб взяти коментар з цього приводу, але він не зняв слухавки.  

Вже під час публікації новини нам передзвонила пресаташе ФБУ Ірина Циганок, яка зізналась, що вона розмістила цей пост, тому що у неї були “старі” списки з днями народження боксерів та функціонерів і вона, за її словами, нічого про історію Мангера не знала.

“Я тільки півтора року працюю в федерації”, — сказала у своє виправдання Ірина.

Зазначимо, що даний пост був оперативно видалений.

Нагадаємо, 26 червня 2023 року Дніпровський районний суд міста Києва виніс обвинувальний вирок Владиславу Мангеру та Олексію Левіну, визнавши їх вину в організації нападу на громадську активістку з Херсону Катю Гандзюк та призначив покарання — 10 років позбавлення волі.

Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього невідомий вилив на неї кислоту, жінка потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками.

Максим Розенко, Чемпіон

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