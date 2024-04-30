Україна виграла комплексний командний залік міжнародного турніру U-23 зі спортивної боротьби

Джерело - Мінмолодьспорту.

Збірна України зі спортивної боротьби перемогла у комплексному командному заліку міжнародного турніру Petko Sirakov — Ivan Iliev U-23 зі спортивної боротьби — вільна, жіноча та греко-римська, — який відбувся в болгарській Софії.

Про результати виступу команди інформує Міністерство молоді та спорту.

Українські представники греко-римського стилю на цих змаганнях здобули 11 нагород, "вільники" вибороли шість медалей, а в жінок нагороди завоювали вісім українок.

Переможці та призери з греко-римської боротьби

Золото: Василь Мишанич (до 63 кг), Микита Алексєєв (до 87 кг), Юрій Дорогань (до 97 кг)

Срібло: Микола Гавричкін (до 55 кг), Павло Сороколєт (до 67 кг), Олег Халілов (до 72 кг), Микита Політаєв (до 77 кг), Іван Чмир (до 82 кг), Тихон Шафранський (до 87 кг), Богдан Плескач (до 97 кг)

Бронза: Святослав Калашников (до 130 кг)

Переможці та призери з вільної боротьби

Золото: Микита Абрамов (61 кг), Денис Сагалюк (92 кг); Микита Моргун (74 кг)

Срібло: Богдан Олексієнко (79 кг)

Бронза: Влад Абрамов (57 кг); Богдан Олійник (70 кг)

Переможці та призери з жіночої боротьби

Золото: Олександра Хоменець (57 кг).

Срібло: Софія Марченко (55 кг); Оксана Москальова (59 кг); Юлія Плахнюк (65 кг); Таїсія Хеха (76 кг).

Бронза: Марія Неміш (55 кг); Дар'я Костянтинова (72 кг); Ірина Борисюк (62 кг).

Нагадаємо, вісім медалей здобули українські борці греко-римського стилю на турнірі в Румунії.

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