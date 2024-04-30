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МОК зняв документальний фільм про приму української гімнастики

Сьогодні 18:49 155 0
МОК зняв документальний фільм про приму української гімнастики
#Вікторія Онопрієнко, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) презентував документальний фільм про гімнастку збірної України Вікторію Онопрієнко.

"Поки бомби падали на її рідне місто Київ, а батько залишив дім і пішов на війну, українська художня гімнастка Вікторія Онопрієнко щодня боролася за те, щоб здійснити свою мрію – виступити на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Відкрийте для себе невгамовний дух цієї молодої спортсменки, яка готується представляти Україну на світовій арені", – сказано в описі до стрічки.

Фільм "Вікторія" можна переглянути за цим посиланням.

20-річна киянка вигравала низку престижних нагород, зокрема бронзу чемпіонату світу-2023, а також золото чемпіонату Європи-2023. Влітку минулого року спортсменка здобула першу ліцензію для України на Олімпійські ігри-2024 у художній гімнастиці.

Раніше ми повідомляли, що Онопрієнко та інша українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобули дві нагороди на етапі Кубку Світу в Болгарії.

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