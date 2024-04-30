МОК зняв документальний фільм про приму української гімнастики

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) презентував документальний фільм про гімнастку збірної України Вікторію Онопрієнко.

"Поки бомби падали на її рідне місто Київ, а батько залишив дім і пішов на війну, українська художня гімнастка Вікторія Онопрієнко щодня боролася за те, щоб здійснити свою мрію – виступити на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Відкрийте для себе невгамовний дух цієї молодої спортсменки, яка готується представляти Україну на світовій арені", – сказано в описі до стрічки.