МОК зняв документальний фільм про приму української гімнастики

"Поки бомби падали на її рідне місто Київ, а батько залишив дім і пішов на війну, українська художня гімнастка Вікторія Онопрієнко щодня боролася за те, щоб здійснити свою мрію – виступити на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Відкрийте для себе невгамовний дух цієї молодої спортсменки, яка готується представляти Україну на світовій арені", – сказано в описі до стрічки.

The war in her country has shaken the life plans & sporting dreams of Ukrainian gymnast Viktoriia Onopriienko 💔



The war in her country has shaken the life plans & sporting dreams of Ukrainian gymnast Viktoriia Onopriienko. This is 'Viktoriia' - our original documentary that intimately captures her unbreakable spirit on the path to the Olympic Games Paris 2024.