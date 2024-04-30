МОК зняв документальний фільм про приму української гімнастики

Джерело - Чемпіон.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) презентував документальний фільм про гімнастку збірної України Вікторію Онопрієнко.
"Поки бомби падали на її рідне місто Київ, а батько залишив дім і пішов на війну, українська художня гімнастка Вікторія Онопрієнко щодня боролася за те, щоб здійснити свою мрію – виступити на Олімпіаді-2024 у Парижі.
Відкрийте для себе невгамовний дух цієї молодої спортсменки, яка готується представляти Україну на світовій арені", – сказано в описі до стрічки.
The war in her country has shaken the life plans & sporting dreams of Ukrainian gymnast Viktoriia Onopriienko 💔— The Olympic Games (@Olympics) April 30, 2024
This is 'Viktoriia' - our original documentary that intimately captures her unbreakable spirit on the path to the Olympic Games #Paris2024 ➡️ https://t.co/TJqXQgyj7F pic.twitter.com/HPNB9yh3mQ
Фільм "Вікторія" можна переглянути за цим посиланням.
20-річна киянка вигравала низку престижних нагород, зокрема бронзу чемпіонату світу-2023, а також золото чемпіонату Європи-2023. Влітку минулого року спортсменка здобула першу ліцензію для України на Олімпійські ігри-2024 у художній гімнастиці.
Раніше ми повідомляли, що Онопрієнко та інша українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобули дві нагороди на етапі Кубку Світу в Болгарії.