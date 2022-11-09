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Леоненко: Вацко та Денисов узагалі не мають права відкривати рота на когось, вони не грали у футбол

Сьогодні 19:29 Андрій Дунець 168 0
Леоненко: Вацко та Денисов узагалі не мають права відкривати рота на когось, вони не грали у футбол
#Вацко, #Денисов, #Віктор Леоненко

Джерело - Виктор Леоненко.

Віктор Леоненко різко прокоментував експретні навички журналістів Віктора Вацка та Олександра Денисова.

Свою думку колишній гравець київського Динамо висловив у власному Ютуб-блозі.

"Тут вже й Вацко починає ганяти Луческу. Де ти, Вітю? Ти взагалі грав у футбол? У якому клубі? Ви мені з Денисовим вже розповідали про Факундо Феррейру. Де цей "найкращий бомбардир"?

Сидять і розповідають... Ви у футбол не грали! Ви взагалі не маєте права рот відкривати на когось і десь. Хіба що дома можна жінці розповідати або синові..." - сказав у своєму зверненні Леоненко.

Нагадаємо, експерта Віктора Леоненка у квітні вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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