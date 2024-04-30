Баварія — Реал 2:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія та мадридський Реал зіграли внічию в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.

Матч відбувся на Альянц Арені в Мюнхені. Наш сайт провів текстову трансляцію гри.

Як це було

Матч завершено! Нічия в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів!

90' Кейн увірвався у штрафний майданчик, але подача виявилася вкрай невдалою.

90' Девіс заробив штрафний та жовту картку для Лукаса Васкеса.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Хоселу порушив правила проти Кім Мін Чже в штрафному майданчику Баварії.

88' Діас по флангу проривався, але встиг Мазрауї в підкаті вибити м'яч. Від ноги Браїма ігровий снаряд вийшов за межі поля.

87' Також Тухель випустив Девіса замість Сане.

86' Заміна в складі Реала: замість Родрігу гру продовжить Хоселу.

85' Гнабрі увірвався у штрафний майданчик після класного закидання. Намагався Серж у стилі Роббена пробити в дальній кут Луніна, але м'яч пішов вище воріт.

83' ГООООООООЛ! Реал зрівнює рахунок! Вінісіус оформив дубль.

82' Вінісіус заробляє пенальті для Реала! Класно бразилець на дриблінгу пройшов Кім Мін Чже, якому довелося фолити.

81' Тухель проводить заміну. Гнабрі змінив Мюллера.

79' Вінісіус класно втік від Кім Мін Чже, намагався пробит повз Ноєра, але Мануель встиг вчасно вийти з воріт і відбити удар бразильця.

78' Модрич виконував подачу зі штрафного, але низько пішов м'яч, виносять господарі ігровий снаряд подалі від власних воріт.

77' Подвійна заміна в складі Реала: замість Беллінгема та Крооса на поле вийшли Модрич та Діас.

76' Кейн збив Крооса на фланзі. Ще один стандарт для "вершкових".

75' Виконував подачу Кроос, але відбиваються мюнхенці.

73' Вінісіус заробив небезпечний стандарт на фланзі.

71' Небезпечний момент! Вдало Даєр пробивав головою, але Мюллер не встиг зреагувати, щоб пробити повз Луніна. Українець забрав м'яч у руки.

70' Лунін вдало зіграв на виході, кулаком перевівши м'яч на інший корнер.

69' Мусіала прорвався по флангу і заробляє кутовий для своєї команди.

68' Потужно Даєр головою пробивав після корнера, але Лунін рятує мадридців.

67' Кейн небезпечно пробивав, м'яч від рикошету пішов на кутовий.

66' Перша заміна від Анчелотті, замість Начо на поле вийшов Камавінга.

65' Кроос отримав жовту картку за фол проти Кейна в центрі поля.

64' Вінісіус пробивав після обрізки по воротах, знову блокують удар оборонці мюнхенців.

62' Родріго класний сольний прохід продемонстрував, але влучив у ногу захисника.

60' Кейн відкрився у класній зоні перед штрафним майданчиком, але Рюдігер наздогнав англійця та корпусом відтис від м'яча.

58' Падає Родріго на фланзі, свисток арбітра промовчав.

57' ГОЛ! Англієць розвів Луніна та м'яч по кутах. Баварія виходить уперед!

56' Гаррі Кейн підходить до позначки.

55' Мусіала падає в штрафному майданчику. Арбітр вказує на 11-метрову позначку.

53' ГООООООЛ! Баварія зрівнює рахунок у грі! Сане обіграв один в один Менді та потужно пробив у ближній кут прямо під стійку.

51' Кроос класно пробивав обвідним ударом після пасу Беллінгема. Ноєр у фантастичному сейві рятує Баварію.

50' Васкес з правого флангу виконував простріл, який перехопив Лаймер.

49' Родріго шукав Вінісіуса в штрафному майданчику, Кім Мін Чже перехопив цю передачу.

48' Вінісіус виконував переведення на Васкеса, але Лукас не встиг до м'яча.

47' Заміна відбулася по перерві в складі Баварії. Замість Горецки на поле вийшов Геррейро.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Підопічні Анчелотті мінімально ведуть в рахунку після голу Вінісіуса.

45' Родріго підібрав м'яч після подачі Крооса, однак пройти Лаймера йому не вдалося. Ще один корнер для мадридців.

44' Пробивав Родріго, але влучив у стінку.

43' Мазрауї грубо збив Беллінгема перед карним майданчиком. Жовта картка для марокканця.

42' Пробивав Гаррі Кейн у ближній до Луніна кут, але трохи неточно.

40' Мусіала заробляє небезпечний стандарт перед штрафним майданчиком мадридців. Начо збив німецького хавбека.

39' Мусіала під час обробки м'яча. Реал розвиватиме свою атаку.

37' Родріго не дав Мазрауї увірватися в штрафний майданчик. Корнер для мюнхенців.

36' Намагалися в контратаку вибігти мюнхенці, але Мусіала трохи завозився з м'ячем і Кроос встиг зіграти у відборі.

35' Пішов навіс, однак Ноєр потужно кулаками вибив ігровий снаряд подалі.

34' Вінісіус виконував подачу зліва, однак від ноги захисника м'яч вийшов на кутовий.

32' Контролюють зараз м'яч футболісти Реала. До гостроти справа не доходить.

29' Кілька ударів завдали господарі, але мадридці все блокують.

28' Вінісус намагався оббігти Кім Мін Чже у центрі поля, однак кореєць вдало корпус виставив і не пустив вінгера Реала.

27' Мюллер у штрафному майданчику з м'ячем опинився і шукав пасом Кейна, але від ноги Крооса ігровий снаряд відскочив до Луніна.

26' Сане впав біля штрафного майданчика Реала, однак свисток арбітра промовчав.

25' Намагався Мусіала справа прострілити, але цю передачу перехопив Чуамені.

24' ГОООООООООЛ! Реал виходить вперед! Кроос видав філігранну передачу з центру поля, яка вивела Вінісіуса віч-на-віч з Ноєром. Бразилець точно пробив повз голкіпера Баварії.

22' Сане на фланзі невдало прийняв м'яч. Аут для Реала.

21' Кроос та Вінісіус розіграли корнер, але навіс бразильця виявився невдалим.

20' Васкес виконував подачу з правого флангу і заробив перший кутовий для Реала.

19' Кейн шукав розрізним пасом Сане, однак Рюдігер виявився першим на м'ячі.

18' Довго розвивали мадридці позиційну атаку, однак до удару справа не дійшла.

16' Мусіала наважився на дальній удар — неточно.

15' Пішло закидання на Мюллера, однак Томас не зміг обробити м'яч. Лунін розпочинає атаку Реала.

13' Кімміх виконував подачу з правого флангу, Рюдігер виносить м'яч подалі.

12' Мусіала отримав м'яч у штрафному майданчику. Джамал пробив повз ворота.

10' Лаймер класно перехопив м'яч у Родріго, який намагався оббігти австрійця по флангу.

9' Гаррі Кейн з центра поля намагався забити після обрізки Беллінгема, але над поперечкою пролетів м'яч.

8' Сане пробивав з гострого кута — вище воріт.

7' Горецка в центрі поля збиває Вальверде, який намагався розвивати контратаку.

6' Кейн пробивав з-під захисника, Лунін забирає м'яч у руки.

5' Вальверде блокує простріл Кіміха, ще один корнер.

4' Кутовий заробляє Мусіала після прориву в карний майданчик "вершкових".

3' Кейн пасував на Сане, але той не зміг зачепитися за м'яч.

1' Сане виходив сам на сам після класної комбінації господарів. Лунін рятує Реал!

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Гравці виходять на поле!

Команди вже прибули на стадіон та готові до битви

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Баварія: Мануель Ноєр, Нуссаїр Мазрауї, Ерік Даєр, Кім Мін Чже, Йозуа Кімміх, Леон Горецка, Конрад Лаймер, Джамал Мусіала, Томас Мюллер, Лерой Сане, Гаррі Кейн

Запасні: Даніель Перец, Свен Ульрайх, Альфонсо Девіс, Рафаел Геррейру, Дайо Упамекано, Александр Павлович, Серж Гнабрі, Матіс Тель, Браян Сарагоса, Ерік-Максім Шупо-Мотінг

Реал: Андрій Лунін, Ферлан Менді, Начо Фернандес, Антоніо Рюдігер, Лукас Васкес, Тоні Кроос, Орельєн Чуамені, Федеріко Вальверде, Джуд Беллінгем, Вінісіус Жуніор, Родріго

Запасні: Тібо Куртуа, Кепа Аррісабалага, Фран Гарсія, Едер Мілітао, Браїм Діас, Дані Себальос, Едуардо Камавінга, Арда Гюлер, Лука Модрич, Хоселу

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