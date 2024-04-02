Головне
Рекорди Довбика та жахіття для збірної України: як там наші зіграли
Сьогодні 20:00 53
Як шотландський хокейний клуб допомагає українцям
Сьогодні 17:18 288
Довбик повторив досягнення Шевченка 18-річної давнини
Сьогодні 13:18 714
Тріумфальне повернення Ярмоленка та Чорноморець, який шокує: підсумки 22 туру УПЛ
Сьогодні 12:50 459
Стало відомо, чому Богачук чудово виглядав у рингу всі 12 раундів
Сьогодні 11:30 1189
Україна з 4 медалями завершила Гран-Прі з художньої гімнастики у Франції
Сьогодні 10:51 383
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння
Сьогодні 08:26 6557
Кемкін зацікавив європейські клуби
Вчора 21:14 526
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Вчора 19:58 7172
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Вчора 19:06 759
Прямі трансляції

Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні

Уперше цей текст був опублікований у січні 2021 року.
Сьогодні 19:19 22498 0
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні

Джерело - Чемпіон.

Видатний український баскетболіст Станіслав Медведенко протягом 5 років своєї американської кар’єри фондував український благодійний фонд.

"Коли виступав за Лос-Анджелес Лейкерс, сплачував близько 45-50 відсотків податків від зарплати - згадує Слава  фінансові показники. - Тобто, коли офіційно анонсовано, що твоя зарплата складає 1 млн $, то майже половину з цієї суми ти сплатиш податків.  Але також законодавство США дає можливість до 30 відсотків зі своїх податків направляти на благодійність і ти сам вирішуєш куди ці кошти направити.  Я про цю можливість дізнався тільки на третій сезон виступів за Лейкерс. Проконсультувавшись з юристами я започаткував в США благодійний фонд і частину податків спрямовував на нього. Також створив благодійний фонд в Україні, метою якого було розвиток дитячого баскетболу, саме тоді з‘явилась перша в Україні приватна академія баскетболу Ведмеді. З американського фонду переказував кошти на український фонд, який реалізовував проєкти в нашій країні. Були створені всі умови для занять і роботи тренерів, діти займались безплатно, отримали форму, взуття, їздили в табори та відрядження на виїзні матчі дитячої Євроліги, ми проводили ремонти залів та закуповували інвентар. Пам’ятаю, що один сезон участі однієї дитячої команди в Євролізі коштував від 10 тисяч доларів".

Зазначимо, що в НБА зараз грають два українці. Олексій Лень за Сакраменто Кінгс, Святослав Михайлюк за Шарлотт Горнерс.

За твердженням Медведенка, багато зірок НБА використовують цей легальний інструмент.

"Свої благодійні фонди були у Кобі Браянта та Шакіла О’Ніла, а Леброн Джеймс, якщо не помиляюсь, саме завдяки цій темі та спільно з фондами-партнерами з бізнес корпорацій, побудував школу в Клівленді", - говорить українець.

Податкова служба США тричі перевіряла американський фонд Медведенка і не знайшла жодних порушень. 

"Це нормальний цивілізований шлях, коли платник податків сам вирішує куди краще вкласти частину своїх податків, але при цьому звітує та реалізує соціально значущі проєкти - стверджує Слава. - Звичайно я винаймав юриста та бухгалтера, щоб всі дії були в рамках законодавства США, адже мова йшла про підтримку спорту в третій країні". 

Всього за 5 років роботи фонду (2003-2008 роки) було залучено на реалізацію проєктів близько мільйона доларів.  

Ще одним джерелом фінансування фонду були пожертви від моїх друзів, -  уточнює Медведенко.

Читати також: Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів

Особиста справа:

Станіслав Медведенко народився 4 квітня 1979 року в селі Карапиши Київської області. Зріст 208 см.  Нападаючий / центровий.
Виступав за команди: Денді-СКІФ Київ (1995-96), Денді-Баскет Київ(1996-97), Будівельник Київ (1997-98), Аліта Литва (1998-99), БК Київ ( 1999-2000), Лос-Анджелес Лейкерс США (2000-06), Атланта Хоукс США (2006-07). .
Дворазовий чемпіон НБА (2001, 2002). Фіналіст чемпіонату НБА (2004). Чемпіон України (2000), срібний (1998) і бронзовий (1997) призер чемпіонату України. Бронзовий призер і найкращий легіонер чемпіонату Литви (1999). Медведенко став другим європейцем у Лейкерс - після Владе Діваца - за всю історію каліфорнійського клубу.
 

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()
Популярне зараз
Олімпійська чемпіонка з РФ: Мер Парижа — гадина, ідіотка Олімпійська чемпіонка з РФ: Мер Парижа — гадина, ідіотка 3168 1
Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком Чісора розказав, що потрібно Ф'юрі для перемоги над Усиком 5574 4
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння 6557
NAVI кваліфікувалися на BLAST World Final та Esports World Cup з CS 2 NAVI кваліфікувалися на BLAST World Final та Esports World Cup з CS 2 2591
Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі 18420
Баварія визначила двох головних претендентів на посаду тренера Баварія визначила двох головних претендентів на посаду тренера 8325 1
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36468 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29455
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 339132 9
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64859 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 50866
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 321838