Експерта Віктора Леоненка, який виправдав російських спортсменів, звільнено з телеканалів Футбол 1/2/3.

Про це заявив директор телеканалів Олександр Денисов.

"Друзі, щодо останніх висловлювань Віктора Леоненка. Всі його вислови в цьому інтерв’ю, це лише його позиція. На тлі zігуючих спортсменів росії, виправдовувати їх мовчазну позицію, це за межею цинізму. Канал Футбол після цього інтерв’ю закінчив співпрацю з Віктором Леоненком", - заявив Денисов.