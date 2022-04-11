Джерело - Чемпіон.
Експерта Віктора Леоненка, який виправдав російських спортсменів, звільнено з телеканалів Футбол 1/2/3.
Про це заявив директор телеканалів Олександр Денисов.
"Друзі, щодо останніх висловлювань Віктора Леоненка. Всі його вислови в цьому інтерв’ю, це лише його позиція. На тлі zігуючих спортсменів росії, виправдовувати їх мовчазну позицію, це за межею цинізму. Канал Футбол після цього інтерв’ю закінчив співпрацю з Віктором Леоненком", - заявив Денисов.
Раніше слова Леоненка прокоментували Кополовець та Козловський.