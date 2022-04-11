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Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3

Сьогодні 19:24 684 0
Скандальне інтерв'ю експерта коштувало йому роботи
Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3
#Віктор Леоненко

Джерело - Чемпіон.

Експерта Віктора Леоненка, який виправдав російських спортсменів, звільнено з телеканалів Футбол 1/2/3.

Про це заявив директор телеканалів Олександр Денисов.

"Друзі, щодо останніх висловлювань Віктора Леоненка. Всі його вислови в цьому інтерв’ю, це лише його позиція. На тлі zігуючих спортсменів росії, виправдовувати їх мовчазну позицію, це за межею цинізму. Канал Футбол після цього інтерв’ю закінчив співпрацю з Віктором Леоненком", - заявив Денисов.

Раніше слова Леоненка прокоментували Кополовець та Козловський.

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