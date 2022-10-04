Денисов: "Леоненко мені телефонує і просить телефон Козловського" - ВІДЕО

Колишній гендиректор каналу Футбол Олександр Денисов розповів про те, як звільнив Віктора Леоненка.

Цією історією Денисов поділився у інтерв'ю ТаТоТаке.

"Через добу після неприйнятного висловлювання про невинність російських спортсменів у війні Леоненко мені телефонує і каже: "Анатоліч, дай мені телефон цього Козловського". І тут у мене впав дах... Тобто Григорій Петрович десь у Інстаграмі останніми словами обклав Леона і я розумію, що він збирається воювати на цьому тлі. Після цього я розповідаю Леоненку все, що про нього думаю. Була дуже емоційна розмова. Я поклав слухавку і зрозумів, що розстаюся з ним".