Денисов: "Леоненко мені телефонує і просить телефон Козловського" - ВІДЕО

Джерело - ТаТоТаке.
Колишній гендиректор каналу Футбол Олександр Денисов розповів про те, як звільнив Віктора Леоненка.
Цією історією Денисов поділився у інтерв'ю ТаТоТаке.
"Через добу після неприйнятного висловлювання про невинність російських спортсменів у війні Леоненко мені телефонує і каже: "Анатоліч, дай мені телефон цього Козловського". І тут у мене впав дах... Тобто Григорій Петрович десь у Інстаграмі останніми словами обклав Леона і я розумію, що він збирається воювати на цьому тлі. Після цього я розповідаю Леоненку все, що про нього думаю. Була дуже емоційна розмова. Я поклав слухавку і зрозумів, що розстаюся з ним".
Повну цитату Олександра Денисова про ситуацію з Віктором Леоненком слухайте у відео.
Нагадаємо, експерта Віктора Леоненка у квітні вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3.
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