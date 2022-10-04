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Денисов: "Леоненко мені телефонує і просить телефон Козловського" - ВІДЕО

Сьогодні 16:31 Андрій Дунець 1509 0
Денисов: "Леоненко мені телефонує і просить телефон Козловського" - ВІДЕО
#Денисов, #Віктор Леоненко, #ТК Футбол

Джерело - ТаТоТаке.

Колишній гендиректор каналу Футбол Олександр Денисов розповів про те, як звільнив Віктора Леоненка.

Цією історією Денисов поділився у інтерв'ю ТаТоТаке.

"Через добу після неприйнятного висловлювання про невинність російських спортсменів у війні Леоненко мені телефонує і каже: "Анатоліч, дай мені телефон цього Козловського". І тут у мене впав дах... Тобто Григорій Петрович десь у Інстаграмі останніми словами обклав Леона і я розумію, що він збирається воювати на цьому тлі. Після цього я розповідаю Леоненку все, що про нього думаю. Була дуже емоційна розмова. Я поклав слухавку і зрозумів, що розстаюся з ним".

Повну цитату Олександра Денисова про ситуацію з Віктором Леоненком слухайте у відео.

Нагадаємо, експерта Віктора Леоненка у квітні вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3.

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