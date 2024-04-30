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25.04.2024 21:39 370

Лунін шикарним сейвом на 1-й хвилині врятував Реал від пропущеного гола

Сьогодні 22:33 Андрій Твердохліб 164 0
Лунін шикарним сейвом на 1-й хвилині врятував Реал від пропущеного гола
#Андрій Лунін

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін врятував свою команду у першому півфінальному матчі проти Баварії.

Уже на 1-й хвилині матчу воротар збірної України виконав шикарний сейв.

Нагадаємо, наш сайт веде текстову трансляцію поєдинку.

Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.

В іншій парі 1/2 фіналу зіграють ПСЖ і Боруссія Дортмунд. Перша гра відбудеться у Німеччині.

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