Лунін шикарним сейвом на 1-й хвилині врятував Реал від пропущеного гола

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін врятував свою команду у першому півфінальному матчі проти Баварії.

Уже на 1-й хвилині матчу воротар збірної України виконав шикарний сейв.

Penyelamatan Andriy Lunin terhadap peluang Leroy Sané di detik ke-30an pertandingan. ⛔️ #UCL pic.twitter.com/f4uXpVmfgT — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) April 30, 2024

Нагадаємо, наш сайт веде текстову трансляцію поєдинку.

Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.

В іншій парі 1/2 фіналу зіграють ПСЖ і Боруссія Дортмунд. Перша гра відбудеться у Німеччині.

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