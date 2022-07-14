Леоненко - про звільнення: Денисов після війни думатиме по-іншому

Колишній експерт каналів Футбол Віктор Леоненко не ображається на Олександра Денисова за звільнення.

Про це заявив сам ексгравець.

"Мене звільнили за висловлювання проти війни? Так Денисов думає. Думаю, Денисов після війни думатиме інакше, коли все дізнається. Та він уже, певно, все знає. Коли нічого не говорять чи кажуть, але смішно… Ну звільнили. Значить, так.

Офіційна позиція? Звідки я знаю. Що я сказав, що спортсмени нічого не вирішують. А що я маю робити - десь колупатися, ритися? Так, я думаю, що мене звільнили саме тому. Що, мовляв, у нас люди гинуть, а ти кажеш, що спортсмени нічого не вирішують. Я зараз можу сказати: спортсмени нічого не вирішують! Навіть у нас вони нічого не вирішують. Все вирішує влада! Це що новина для когось?

Денисов давно хотів мене звільнити? Я люблю, коли є факти. Може бути. Просто підійди та скажи, що ти звільнений. Всі. Які проблеми? Просто треба підійти і сказати. А не робити з мене диверсанта. Знайшов із кого диверсанта робити. Я на Денисова не ображений. Просто треба було інакше це зробити. А не так, що я диверсант. Він десь звідкись подзвонив, сказав, а я чомусь диверсант, тут сиджу і нікуди не збираюся. Міг би подзвонити і сказати: мовляв, так і так”, - сказав Леоненко.