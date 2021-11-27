1000 $ на непрограш Баварії у матчі Бундесліги - авантюра чи “easy money”

BettMan вітає всіх читачів блогу про ставки і сьогодні трохи здивую вас, поставивши майже весь свій банкролл на одну гру. Такі ставки я роблю тільки у тому випадку, коли впевнений у своїй перемозі на всі 100 відсотків. Виграш буде невеличкий, лише 10 баксів, але він буде - в цьому я не маю сумнівів :-)

А не маю я їх тому, що мені важко собі уявити програш Баварії від аутсайдера Армінії з Белефільду. Гра відбудеться на домашній арені мюнхенців, до того ж турнірна ситуація не дозволяє Баварії втрачати очки в цій грі через загострення конкуренції з Дортмундом. Дві перші команди Бундесліги зараз розділяє лише одне очко і тому мотивація мюнхенців буде на потрібному мені рівні.

Ще одним показником того, що моя ставка зіграє, є той факт, що багато букмекерських компаній, як наприклад Parimatch, взагалі не приймають ставок на непрограш Баварії. Тобто тільки на перемогу. А це лише підтверджує, що я правий.

І так... звісно... якби я ставив на перемогу Баварії, я поставив би лише 10% від мого загального банкролу, але тоді б я більше ризикував та і виграв би менше, бо 100 $ x 1.07 = 7 $ прибутку. А тепер на мене чекають 10 $ виграшу. Ну а я чекаю 19-30 і вмикаю футбол, щоб переконатися у своїй правоті :-)

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