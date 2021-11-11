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Історія про те, як “Лестер” поставив букмекерів на коліна

Сьогодні 14:31 Harry BettMan 172 0
Цікаві історії про ставки на чемпіонство "Лестера"
Історія про те, як “Лестер” поставив букмекерів на коліна
#Школа беттінгу, #BettMan, #Лестер, #ставки

BettMan знову з вами і сьогодні хочу повернутися до вчорашньої статті про Шеву і “Дженоа”. Я трохи посміявся над тими, хто робить ставки на довготривалі події і не радив цього робити, але… 

Інколи у житті дива все ж таки трапляються і найкращий тому приклад: чемпіонство “Лестера” у сезоні 2015/2016. Команда, яка до того ніколи не вигравала титул, разом із новоприбулим тренером Клаудіо Раньєрі мала боротися за виживання у АПЛ. Ніхто не очікував перемоги “лис”, і насамперед букмекери, які оцінили їх потенційну перемогу супер коефіцієнтом  - 5001. І потім дуже пожалкували про це. Кажуть найбільше постраждала контора SkyBet, яка втратила на виплатах 5,5 мільйона фунтів.

Ну і відповідно доля нагородила найпалкіших фанатів “Лестера”, які зробили історичні ставки на своїх улюбленців. Один з них, Джон Прайк, поставив 20 фунтів просто заради приколу і йому світило отримати 100 000 фунтів, але під кінець сезону, коли “Лестер”, знаходячись на першому місці, почав втрачати очки, чувак не витримав напруги і скористатися опцією Cash Out (передчасний вивід грошей у меншому обсязі). Таким чином йому дісталися 29 000 фунтів і далі англієць просто палко вболівав, насолоджуючись грою своїх улюбленців та отриманими грошима.

Але ще більше виграла Хлоя Коуп, яка зробила ставку за порадою свого бойфренда. 7 фунтів на чемпіонство, та 20 фунтів на потрапляння “Лестера” у топ-6 призвели до отримання майже 36 тисяч. Тесляр Лі Герберт зробив ставку лише у 5 фунтів, і як Джон Прайк, злякався втрати чемпіонства ще до закінчення чемпіонату. Завдяки домовленості з букмекером, він розбив свою ставку на дві частини. З однієї отримав передчасно 5000, але сумарно заграбастав майже 20 000 фунтів.

Навколо цієї видатної події сталося ще дві цікаві історії, але вони більше із трагічним присмаком. Австралієць Тоні Скеффінгтон, великий фанат “Лестера”, боровся з тяжкою хворобою і бажання побачити “лисів” із трофеєм в руках довгий час було для нього головним мотиватором, аби чіплятися за життя. На протязі сезону, коли коефіцієнт на перемогу “Лестера” впав до 3000, Тоні попросив дружину поставити 2 австралійські долари на команду Раньєрі. Дружина зробила помилку і поставила “двадцятку”, що мало принести цій парі 60 000. Але сім'я потребувала грошей. Тому через все той же Cash Out вони забрали лише 35 000 доларів, а сам Тоні не дожив до чемпіонства улюбленої команди лише два тижні.

Остання історія більше з категорії байок. 53-річний фанат “Лестера” Джон Міклетвейт щороку ставив на чемпіонство команди свого міста, але у той чемпіонський сезон забувся це зробити і недорахувався 125 тисяч.

Після того, як “Лестер” створив мега-сенсацію, букмекери перестали використовувати такі захмарні коефіцієнти. Перед наступним сезоном, коефіцієнт на перемогу “Норвіча”, який тільки но повернувся до АПЛ, був вже лише 1501, тобто у 3,3 рази менший, ніж було у випадку із “Лестером”. Якщо ви фанат умовного “Чорноморця” чи “Маріуполя”, можете щороку робити ставку на чемпіонство команди з рідного міста і чекати на великі гроші. Але щось мені підказує, що такі історії як з “лисами” трапляються раз на 100 років, а середньостатистичний вік життя українців не більший за 73 :-)

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