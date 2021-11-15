Чому Walt Disney переходить від сімейних цінностей до спортивного беттінгу

BettMan абсолютно не здивований діями компанії Walt Disney

Компанія Disney відома всьому світу, як один з найбільших розважальних конгломератів. Наприкінці минулого року ринкова капіталізація цієї транснаціональної корпорації складала чималеньку суму - 327 мільярдів доларів. Гігант сімейних розваг на протязі багатьох років уникав асоціації з азартними іграми і в останні кілька років навіть зробив цілеспрямовану спробу перешкодити штату Флорида пройти легалізацію беттінгу.

І ось днями стався несподіваний розворот на 180 градусів. Генеральний директор Disney, Боб Чапек, дав зрозуміти, що спортивний беттінг - це велика частина планів компанії на майбутнє.

Якщо ти, мій дорогий читач, асоціюєш Disney виключно із франшизами Marvel і Star Wars, то маю тобі повідомити, що головним спортивним медіа активом корпорації є телекомпанія ESPN - одноосібний лідер американського спортивного ТБ-мовлення. І саме через ESPN корпорація Disney буде намагатись відвойовувати все більшу долю ринку онлайн-ставок на спорт.

Зростання числа передплатників ESPN+ є одним з головних чинників, що спонукали Disney використати величезні можливості, які дає спорт для взаємодії з глядацькою аудиторією. На сьогодні Disney має п ятирічну угоду з NFL на трансляцію матчів Monday Football та семирічний контракт на трансляцію 75 ігор на національному рівні і виключно через потокові сервіси своїх сателітів: ESPN + і Hulu.

Існує ще інший варіант розвитку подій. Ще в серпні The Wall Street Journal припустив, що ESPN може продати свій бренд букмекерам. Повідомлення так і не було підтверджено, але передбачувана ціна була вказана в 3 мільярди доларів. Серед покупців фігурували DraftKings та Caesars Entertainment.

Легальний ринок беттінгу стартував у США у 2018 році. 2019-й через світову пандемію COVID-19 буд невдалим, бо більшість змагань у світі зупинилось. Але на сьогодні об'єм ставок весь час зростає і сягне у 2021 році 50 мільярдів доларів. Для прикладу у вересні цього року на теренах США було прийнято легальних ставок на суму 5,2 мільярди $.

Звісно ж, Disney цілеспрямовано йде до спортивного беттінгу через гроші. А щоб не було стурбованих питань від спільноти, менеджмент прикривається результатами великого соціального дослідження. Його висновки говорять про те, що сьогодні азартні ігри не мають негативного підтексту, як це було 10-20 років назад. Цікаво, а ви вірите менеджменту компанії Disney?

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