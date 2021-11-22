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Британці планують прибрати рекламу букмекерів з футболок команд АПЛ

Сьогодні 12:03 Harry BettMan 44 0
Що не так з рекламою букмекерів на офіційній формі клубів Англійської Прем'єр-Ліги
Британці планують прибрати рекламу букмекерів з футболок команд АПЛ
#BettMan, #Betting world, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт піпл, з вами BettMan!

У той час як український інформаційний простір, разом із деякими станціями метро у Києві тотально завішений рекламою букмекерів, на Туманному Альбіоні точаться жорсткі дискусії стосовно присутності реклами букмекерських компаній у певних сферах.

На початку цього року стався інцидент, коли безневинний, на перший вигляд, рекламний твіт лондонського Арсеналу про ставки від парнера клубу sportsbet.io опинився під критикою славнозвісного британського форварда Гарі Лінекера. Арсенал лише прорекламував лінію букмекера на майбутню гру з Саутгемптоном, але слідом за Лінекером прилетіла реакція від офіційної організації Betting & Gaming Council (BGC), яка регламентує у Британії сферу азартних ігор.

Був прийнятий новий кодекс, який заборонив заклики до дії або посилання на веб-сайти азартних ігор в органічних твітах у стрічках соціальних мереж футбольних клубів. Кодекс поведінки також забороняє будь-яке відображення прямих бонусів або коефіцієнтів у звичайних твітах. Головною причиною такої заборони назвали доступність рекламних твітів фанатський аудиторії, яка молодша категорії 18+, що є незаконним.

Але на прийнятті нового кодексу питання не закрилося. Вже перед початком нового сезону АПЛ 2021/2022, все та ж Рада ставок та ігор (BGC) підняла ще більш болюче питання. Стосується воно присутності реклами на офіційній формі футбольних клубів. І цей рекламний носій має куди більший вплив на дітей та підлітків. Адже крім того, що молода аудиторія постійно бачить своїх кумирів на стадіонах і на екранах телевізорів, батьки купують своїм дітям офіційні футболки з логотипами букмекерів. А ще більше підлітки взаємодіють з цією рекламою через комп'ютерні та консольні ігри типу FIFA, де форма гравців повністю скопійована з реальної.

Згідно з новим Законом про азартні ігри, який готується у Британії, букмекерські компанії можуть бути заборонені як спонсори футбольних футболок. Ця заборона може набути силу перед початком сезону 2022/2023. На даний момент дев’ять із 20 клубів Прем’єр-ліги спонсоруються букмекерськими конторами, а серед команд наступної за рангом англійськї Ліги, Чемпіоншипу, співвідношення ще вище - 17 з 24 команд мають рекламні лого беттінг-компаній.

У відповідь представники АПЛ говорять, що їх клубні фінанси потерпають від наслідків пандемії і що їм буде важко без підтримки букмекерів. Але так само весь світовий спорт казав колись і про рекламу тютюну, яку заборонили у 90-х роках минулого століття.

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