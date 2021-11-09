 Школа беттінгу: Тоні Блум - найкрутіший каппер світу | Блоги | Champion.com.ua
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Школа беттінгу: Тоні Блум - найкрутіший каппер світу

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BettMan розповідає про найкрутішого і діючого каппера сучасності
Школа беттінгу: Тоні Блум - найкрутіший каппер світу
#Школа беттінгу, #BettMan, #Тоні Блум, #Starlizard, #Premier Bet

Ті, хто слідкує за Англійською Прем’єр Лігою, точно знає про існування такого клубу, як Брайтон. Але мало хто з пересічних вболівальників в курсі, хто стоїть за успіхами цього скромного клубу з міста, з населенням всього у 150 тисяч мешканців. Під успіхами мається на увазі не здобуття численних титулів, а потрапляння до АПЛ за підсумками сезону 2016/2017, де клуб був відсутній 30 років і де він залишається вже четвертий сезон поспіль.

Найбільшим досягненням Брайтона до наших днів залишається вихід до Фіналу Кубку Англії у сезоні 1982/1983, коли директором і віце-президентом синьо-білих були Рей та Гаррі Блуми. Герою цієї статті та племіннику цих поважних джентльменів, Тоні Блуму, у той момент було лише 13 років, але вже в цьому віці він не втрачав жодної нагоди аби опинитися біля гральних автоматів, де залишав всі гроші. Тоді ніхто б не наважився припустити, що одного дня Тоні стане мільярдером і підніме ріний клуб до рівня АПЛ.

У родині Блумів вважають, що любов до гемблінгу (азартних ігор), Тоні успадкував від дідуся, який програв чимало грошей у карти та ставках на кінські та собачі забіги. Але на відміну від родича, Тоні з часом навчився вигравати, не в останню чергу завдяки великому досвіду і системному підходу.

Не зважаючи на те, що ставки у Британії можні робити з 18 років, з 15 Блум почав регулярно навідуватися до букмекерських контор з підробленими документами. Дорога освіта у престижному коледжі, а потім в Університеті Манчестера з ухилом в математику призвели до роботи у всесвітньо відомій аудиторській компанії “Ernst & Young”. Але Тоні рішуче кинув роботу у 23 роки і професійно зайнявся беттінгом.

Грав він дуже агресивно, весь час підвищуючи суми ставок і почав все частіше вигравати. Зважаючи на те, що Тоні робив ставки у конторі Victor Chandler, після однієї вдалої для гравця серії, контора зробила йому пропозицію стати їхнім аналітиком.

Далі Тоні кілька років вдало працював на цю контору і є дуже багато байок, як він допомагав їй багатіти. Найвідоміша про те, як у 1998 році Блум вмовив власника компанії поставити кілька мільйонів на французів у Фіналі Чемпіонату світу проти бразильців. “Ле блю” тоді впевнено здолали бразильців, а контора заробила шалені гроші.

Компанія Victor Chandler і досі працює на ринку ставок, вже більш відома під іншим брендом - BetVictor. Але Блум пішов з неї ще на початку двохтисячних і створив власну фірму Premier Bet. Контора однією з найперших почала приймати ставки онлайн та робити під заказ онлайн покер-руми. Два таких сайти у 2006-му Блуп продав за 204 мільйони. Тоні і сам долучився до гри і став одним з найуспішніших гравців у історії, заробивши 3,3 мільйона доларів призових. За свою холоднокровну поведінку за столом він отримав прізвисько Lizard (ящірка).

У 2009 році Блум за 18 мільйонів фунтів-стерлінгів придбав 75% акцій “Брайтона” і вклав у кілька разів більше на будівництво нового стадіона на 30 тисяч місць. З того часу місцеві вболівальники боготворять його, поки Тоні продовжує заробляти на ставках шалені гроші.

У 2006 році Блум запустив компанію Starlizard, яка не приймає ставки, а консультує по ним професійних гравців. Це такий собі закритий клуб, вартість входу у який дорівнює 2 мільйона фунтів. Працює все як хедж-фонд. Вносиш гроші і чекаєш на обіцяний прибуток з гарантією. Раз на півроку клієнту виплачують дивіденди. А компанія сама робить ставки і заробляє, в основному на азіатських ринках.

Starlizard не афішує свої статки, та чутки говорять про сотні мільйонів прибутку на рік. Лише кілька осіб в компанії знають усі дані та вирішують, куди направити гроші. Навіть відділ статистики немає поняття, на який матч треба ставити, щоб виграти. Ніхто не говорить про те, що відбувається в офісі. Працівникам заборонено грати на ставках і мати облікові записи у соцмережах.

У Starlizard працюють чотири відділи. Перший – інсайдери. Вони спілкуються з гравцями та експертами. з'ясовують все про форму команди, травми, атмосферу, склад, тренування. Отримана інформація забивається у спеціальну комп'ютерну модель, що обслуговується іншим відділом. Програма симулює результат матчу виходячи із статистичних показників. Третій відділ відбирає ті команди, які недооцінені чи переоцінені букмекерами, та розраховує, яку суму і на кого ставити. Останній етап – самі ставки, які роблять брокери в Азії.

Тепер, коли ви розумієте, наскільки серйозний підхід до беттінгу у Тоні Блума, вам стане зрозумілим, як заробляти дійсно серйозні гроші на беттінгу. І повірте мені на слово, пересічним гравцям таке не під силу. Тож грайте у задоволення, підвищуйте свій рівень обізнаності і не відкидайте вдачу.

Фото Тоні Блума:
https://bleacherreport.com

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