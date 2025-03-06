Формула-1: календарь сезона 2025 года

Сезон 2025 года станет 76-м в истории Формулы-1, чемпионата мира по кольцевым автогонкам, проводимого под эгидой ФИА. Это будет последний сезон по нынешнему регламенту, который изменится в 2026 году.

С 26 по 28 февраля команды серии проведут традиционные предсезонные тесты в Сахире, после чего они начнут подготовку к первому этапу кампании.

Предварительно календарь "королевы автоспорта" включает в себя 24 этапа, первый из которых пройдет в Австралии с 14 по 16 марта. Стоит отметить, что Альберт Парк будет открывать сезон Ф1 впервые с 2019 года.

Закрывать же сезон 2025 года уже традиционно будет этап в Абу-Даби, который пройдет с 5 по 7 декабря.

На 2025 год снова запланировано проведение шести спринтерских гонок. В этом сезоне они пройдут во время этапов в Китае, Майами, Бельгии, США, Бразилии и Катаре.

Расписание и результаты гонок Формулы-1 сезона-2025

Предсезонные тесты в Бахрейне (26-28 февраля)

Этап 1. Гран-при Австралии, Мельбурн

15 марта. 7:00. Квалификация

16 марта. 6:00. Гонка (58 кругов, 306.124 км)

Этап 2. Гран-при Китая, Шанхай

21 марта. 9:30. Квалификация спринта

22 марта. 5:00. 🏆Спринт

22 марта. 9:00. Квалификация

23 марта. 9:00. Гонка (56 кругов, 305.066 км)

Этап 3. Гран-при Японии, Сузука

5 апреля. 8:00. Квалификация

6 апреля. 7:00. Гонка (53 круга, 307.471 км)

Этап 4. Гран-при Бахрейна

12 апреля. 18:00. Квалификация

13 апреля. 17:00. Гонка (57 кругов, 308,238 км)

Этап 5. Гран-при Саудовской Аравии, Джидда

19 апреля. 19:00. Квалификация

20 апреля. 19:00. Гонка (50 кругов, 308.450 км)

Этап 6. Гран-при Майами, США

2 мая. 22:30. Квалификация спринта

3 мая. 18:00. 🏆Спринт

3 мая. 22:00. Квалификация

5 мая. 22:00. Гонка (57 кругов, 308.326 км)

Этап 7. Гран-при Эмилии-Романьи. Имола, Италия

17 мая. 16:00. Квалификация

18 мая. 15:00. Гонка (63 круга, 309.049 км)

Этап 8. Гран-при Монако

24 мая. 16:00. Квалификация

25 мая. 15:00. Гонка (78 кругов, 260.286 км)

Этап 9. Гран-при Испании, Барселона

31 мая. 16:00. Квалификация

1 июня. 15:00. Гонка (66 кругов, 307.236 км)

Этап 10. Гран-при Канады, Монреаль

14 июня. 22:00. Квалификация

15 июня. 20:00. Гонка (70 кругов, 305.270 км)

Этап 11. Гран-при Австрии, Шпильберг

28 июня. 16:00. Квалификация

29 июня. 15:00. Гонка (52 круга, 306.452 км)

Этап 12. Гран-при Великобритании, Сильверстоун

5 июля. 16:00. Квалификация

6 июля. 16:00. Гонка (52 круга, 306.198 км)

Этап 13. Гран-при Бельгии, Франкоршам

25 июля. 16:30. Квалификация спринта

26 июля. 12:00. 🏆Спринт

26 июля. 16:00. Квалификация

27 июля. 15:00. Гонка (44 круга, 308.052 км)

Этап 14. Гран-при Венгрии, Модьород

2 августа. 16:00. Квалификация

3 августа. 15:00. Гонка (70 кругов, 306.630 км)

Перерыв

Этап 15. Гран-при Нидерландов, Зандворт

30 августа. 15:00. Квалификация

31 августа. 15:00. Гонка (72 круга, 306.587 км)

Этап 16. Гран-при Италии, Монца

6 сентября. 16:00. Квалификация

7 сентября. 15:00. Гонка (53 круга, 306.620 км)

Этап 17. Гран-при Азербайджана, Баку

20 сентября. 14:00. Квалификация

21 сентября. 13:00. Гонка (51 круг, 306.049 км)

Этап 18. Гран-при Сингапура

4 октября. 15:00. Квалификация

5 октября. 14:00. Гонка (62 круга, 306.143 км)

Этап 19. Гран-при США, Остин

17 октября. 23:30. Квалификация спринта

18 октября. 19:00. 🏆Спринт

18 октября. 23:00. Квалификация

19 октября. 21:00. Гонка (56 кругов, 308.405 км)

Этап 20. Гран-при Мексики, Мехико

25 октября. 23:00. Квалификация

26 октября. 22:00. Гонка (71 круг, 305.354 км)

Этап 21. Гран-при Бразилии, Сан-Паулу

7 ноября. 20:30. Квалификация спринта

8 ноября. 16:00. 🏆Спринт

8 ноября. 20:00. Квалификация

9 ноября. 19:00. Гонка (71 круг, 305.879 км)

Этап 22. Гран-при Лас-Вегаса, США

22 ноября. 6:00. Квалификация

23 ноября. 6:00. Гонка (50 кругов, 309.958 км)

Этап 23. Гран-при Катара, Доха

28 ноября. 19:30. Квалификация спринта

29 ноября. 16:00. 🏆Спринт

29 ноября. 20:00. Квалификация

30 ноября. 18:00. Гонка (57 кругов, 308.611 км)

Этап 24. Гран-при Абу-Даби, ОАЭ

6 декабря. 16:00. Квалификация

7 декабря. 15:00. Гонка (58 кругов, 306.183 км)

Действующим чемпионом мира Формулы-1 является пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, на счету которого четыре чемпионские "короны". А действующим обладателем Кубка конструкторов является Макларен.