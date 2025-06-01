Безумный финал не помешал Пиастри выиграть Гран-при Испании-2025

Сегодня, 1 июня, завершилась девятая гонка сезона Формулы-1. На трассе "Каталунья", что вблизи Барселоны, гонщик Макларен Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Испании.

Вторым финишировал его напарник Ландо Норрис, а тройку замкнул Шарль Леклер из Феррари, который стартовал седьмым.

Лидер зачетного зачета Оскар Пиастри удачно стартовал и сохранил первую позицию, а Макс Ферстаппен в борьбе с Ландо Норрисом получил вторую позицию.

Oscar absolutely nails it! 👏



Looking back at that frantic race start 😎#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/OJWPUTxSjk — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Через 12 кругов британец вернул себе вторую позицию, которую не отдал до завершения гонки. Однако и борьбы за победу у Норриса не получилось.

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Norris passes Verstappen for P2 in a slam-dunk move, putting McLaren back in a 1-2 position! 💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/LfkjWwq0db — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Фернандо Алонсо, который до этой гонки имел 0 очков в зачетном зачете, через круг ошибся и выехал в гравий из-за чего потерял две позиции.

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An unusual error from Alonso who takes the scenic route through the gravel at Turn 5 😬#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/0TZHJSQFRU — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

В дальнейшем гонка не предвещала больших изменений в пелотоне, однако Андреа Кими Антонелли снова сошел из-за проблем со своим Мерседесом, что вызвало машину безопасности.

После завершения сейфти кару Шарль Леклер в близкой борьбе сумел пройти Макса Ферстаппена и в той же борьбе на нидерландца почти прошел Джордж Расселл.

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Wow!! 😮 Replays show Leclerc and Verstappen touched on the pit straight at the restart 💥#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/dVQDH2ZFJn — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Ферстаппену впоследствии дали команду пропустить Джорджа Расселла, однако Макс не отдал позицию сразу, нырнув во внутреннюю траекторию. 4-кратный чемпион был вынужден пропустить соперника, а затем еще и получил штраф 10 секунд и 3 штрафных балла.

Это означает, что в случае штрафа на Гран-при Канады или Австралии нидерландец может быть дисквалифицирован с гонки.

Drama in the closing stages of the race! 😱



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Итоговая классификация

Оскар Пиастри (Макларен) Ландо Норрис (Макларен) Шарль Леклер (Феррари) Джордж Расселл (Мерседес) Нико Хюлькенберг (Заубер) Льюис Хэмилтон (Феррари) Исак Хаджар (Рейсин Буллз) Пьер Гасли (Альпин) (Мерседес) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) Габриэл Бортолето (Заубер) Оливер Берман (Хаас) Юки Цунода (Ред Булл) Карлос Сайнс (Уильямс) Франко Колапинто (Альпин) Эстебан Окон (Хаас)

Сошли: Алекс Албон (Уильямс), Кими Андреа Антонелли (Мерседес)

Не стартовал: Лэнс Стролл (Астон Мартин

Оскар Пиастри (Макларен) – 186; Ландо Норрис (Макларен) – 176; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 137; Джордж Расселл (Мерседес) – 111; Шарль Леклер (Феррари) – 94; Льюис Хэмилтон (Феррари) – 71; Кими Андреа Антонелли (Мерседес) – 48; Александр Албон (Уильямс) – 42; Эстебан Окон (Хаас) – 42; Исак Хаджар (Рэйсинг Буллз) – 20; Нико Гюлькенберг (Кик Заубер) – 15; Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 15; Карлос Сайнс (Уильямс) – 12; Пьер Гасли (Альпин) – 11; Юки Цунода (Ред Булл) – 10; Оливер Берман (Хаас) – 6; Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) – 4; Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 2; Габриэль Бортолето (Кик Заубер) – 0; Джек Дуэн (Альпин) – 0; Франко Колапинто (Альпин) – 0.

Макларен – 362; Феррари – 165; Мерседес – 159; Ред Булл – 144; Уильямс – 54; Рэйсинг Буллз – 28; Гаас – 26; Кик Заубер – 16; Астон Мартин – 16; Альпин – 11.

Уже через две недели состоится десятый этап сезона Формулы-1 2025 года – Автодром имени Жиля Вильнева состоится Гран-при Канады.