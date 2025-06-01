Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Автоспорт Формула 1

Безумный финал не помешал Пиастри выиграть Гран-при Испании-2025

Станіслав Лисак — 1 июня 2025, 17:50
Безумный финал не помешал Пиастри выиграть Гран-при Испании-2025
Getty Images

Сегодня, 1 июня, завершилась девятая гонка сезона Формулы-1. На трассе "Каталунья", что вблизи Барселоны, гонщик Макларен Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Испании.

Вторым финишировал его напарник Ландо Норрис, а тройку замкнул Шарль Леклер из Феррари, который стартовал седьмым.

Лидер зачетного зачета Оскар Пиастри удачно стартовал и сохранил первую позицию, а Макс Ферстаппен в борьбе с Ландо Норрисом получил вторую позицию.

Через 12 кругов британец вернул себе вторую позицию, которую не отдал до завершения гонки. Однако и борьбы за победу у Норриса не получилось.

Фернандо Алонсо, который до этой гонки имел 0 очков в зачетном зачете, через круг ошибся и выехал в гравий из-за чего потерял две позиции.

В дальнейшем гонка не предвещала больших изменений в пелотоне, однако Андреа Кими Антонелли снова сошел из-за проблем со своим Мерседесом, что вызвало машину безопасности.

После завершения сейфти кару Шарль Леклер в близкой борьбе сумел пройти Макса Ферстаппена и в той же борьбе на нидерландца почти прошел Джордж Расселл.

Ферстаппену впоследствии дали команду пропустить Джорджа Расселла, однако Макс не отдал позицию сразу, нырнув во внутреннюю траекторию. 4-кратный чемпион был вынужден пропустить соперника, а затем еще и получил штраф 10 секунд и 3 штрафных балла.

Это означает, что в случае штрафа на Гран-при Канады или Австралии нидерландец может быть дисквалифицирован с гонки.

Итоговая классификация

  1. Оскар Пиастри (Макларен)
  2. Ландо Норрис (Макларен)
  3. Шарль Леклер (Феррари)
  4. Джордж Расселл (Мерседес)
  5. Нико Хюлькенберг (Заубер)
  6. Льюис Хэмилтон (Феррари)
  7. Исак Хаджар (Рейсин Буллз)
  8. Пьер Гасли (Альпин) (Мерседес)
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
  10. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  11. Лиам Лоусон (Рейсин Буллз)
  12. Габриэл Бортолето (Заубер)
  13. Оливер Берман (Хаас)
  14. Юки Цунода (Ред Булл)
  15. Карлос Сайнс (Уильямс)
  16. Франко Колапинто (Альпин)
  17. Эстебан Окон (Хаас)

Сошли: Алекс Албон (Уильямс), Кими Андреа Антонелли (Мерседес)
Не стартовал: Лэнс Стролл (Астон Мартин

Общий зачет пилотов

  1. Оскар Пиастри (Макларен) – 186;
  2. Ландо Норрис (Макларен) – 176;
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 137;
  4. Джордж Расселл (Мерседес) – 111;
  5. Шарль Леклер (Феррари) – 94;
  6. Льюис Хэмилтон (Феррари) – 71;
  7. Кими Андреа Антонелли (Мерседес) – 48;
  8. Александр Албон (Уильямс) – 42;
  9. Эстебан Окон (Хаас) – 42;
  10. Исак Хаджар (Рэйсинг Буллз) – 20;
  11. Нико Гюлькенберг (Кик Заубер) – 15;
  12. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 15;
  13. Карлос Сайнс (Уильямс) – 12;
  14. Пьер Гасли (Альпин) – 11;
  15. Юки Цунода (Ред Булл) – 10;
  16. Оливер Берман (Хаас) – 6;
  17. Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) – 4;
  18. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 2;
  19. Габриэль Бортолето (Кик Заубер) – 0;
  20. Джек Дуэн (Альпин) – 0;
  21. Франко Колапинто (Альпин) – 0.

Кубок конструкторов

  1. Макларен – 362;
  2. Феррари – 165;
  3. Мерседес – 159;
  4. Ред Булл – 144;
  5. Уильямс – 54;
  6. Рэйсинг Буллз – 28;
  7. Гаас – 26;
  8. Кик Заубер – 16;
  9. Астон Мартин – 16;
  10. Альпин – 11.

Уже через две недели состоится десятый этап сезона Формулы-1 2025 года – Автодром имени Жиля Вильнева состоится Гран-при Канады.

Формула 1

Ферстаппен рискует быть дисквалифицированным на одну гонку из-за столкновения с Расселом
Бондарев: Новая директива Формулы-1 не сильно ослабит Макларен
Пилот Астон Мартин пропустит Гран-при Испании из-за травмы
Бондарев: Стоит пересмотреть формат гонки на Гран-при Монако
Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Испании, Норрис – второй

Последние новости