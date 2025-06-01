Безумный финал не помешал Пиастри выиграть Гран-при Испании-2025
Сегодня, 1 июня, завершилась девятая гонка сезона Формулы-1. На трассе "Каталунья", что вблизи Барселоны, гонщик Макларен Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Испании.
Вторым финишировал его напарник Ландо Норрис, а тройку замкнул Шарль Леклер из Феррари, который стартовал седьмым.
Лидер зачетного зачета Оскар Пиастри удачно стартовал и сохранил первую позицию, а Макс Ферстаппен в борьбе с Ландо Норрисом получил вторую позицию.
Через 12 кругов британец вернул себе вторую позицию, которую не отдал до завершения гонки. Однако и борьбы за победу у Норриса не получилось.
Фернандо Алонсо, который до этой гонки имел 0 очков в зачетном зачете, через круг ошибся и выехал в гравий из-за чего потерял две позиции.
В дальнейшем гонка не предвещала больших изменений в пелотоне, однако Андреа Кими Антонелли снова сошел из-за проблем со своим Мерседесом, что вызвало машину безопасности.
После завершения сейфти кару Шарль Леклер в близкой борьбе сумел пройти Макса Ферстаппена и в той же борьбе на нидерландца почти прошел Джордж Расселл.
Ферстаппену впоследствии дали команду пропустить Джорджа Расселла, однако Макс не отдал позицию сразу, нырнув во внутреннюю траекторию. 4-кратный чемпион был вынужден пропустить соперника, а затем еще и получил штраф 10 секунд и 3 штрафных балла.
Это означает, что в случае штрафа на Гран-при Канады или Австралии нидерландец может быть дисквалифицирован с гонки.
Итоговая классификация
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Нико Хюлькенберг (Заубер)
- Льюис Хэмилтон (Феррари)
- Исак Хаджар (Рейсин Буллз)
- Пьер Гасли (Альпин) (Мерседес)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Лиам Лоусон (Рейсин Буллз)
- Габриэл Бортолето (Заубер)
- Оливер Берман (Хаас)
- Юки Цунода (Ред Булл)
- Карлос Сайнс (Уильямс)
- Франко Колапинто (Альпин)
- Эстебан Окон (Хаас)
Сошли: Алекс Албон (Уильямс), Кими Андреа Антонелли (Мерседес)
Не стартовал: Лэнс Стролл (Астон Мартин
Общий зачет пилотов
- Оскар Пиастри (Макларен) – 186;
- Ландо Норрис (Макларен) – 176;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 137;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 111;
- Шарль Леклер (Феррари) – 94;
- Льюис Хэмилтон (Феррари) – 71;
- Кими Андреа Антонелли (Мерседес) – 48;
- Александр Албон (Уильямс) – 42;
- Эстебан Окон (Хаас) – 42;
- Исак Хаджар (Рэйсинг Буллз) – 20;
- Нико Гюлькенберг (Кик Заубер) – 15;
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 15;
- Карлос Сайнс (Уильямс) – 12;
- Пьер Гасли (Альпин) – 11;
- Юки Цунода (Ред Булл) – 10;
- Оливер Берман (Хаас) – 6;
- Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) – 4;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 2;
- Габриэль Бортолето (Кик Заубер) – 0;
- Джек Дуэн (Альпин) – 0;
- Франко Колапинто (Альпин) – 0.
Кубок конструкторов
- Макларен – 362;
- Феррари – 165;
- Мерседес – 159;
- Ред Булл – 144;
- Уильямс – 54;
- Рэйсинг Буллз – 28;
- Гаас – 26;
- Кик Заубер – 16;
- Астон Мартин – 16;
- Альпин – 11.
Уже через две недели состоится десятый этап сезона Формулы-1 2025 года – Автодром имени Жиля Вильнева состоится Гран-при Канады.