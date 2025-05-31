Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Испании, Норрис – второй
Гонщик Макларен Оскар Пиастри завоевал поул-позицию на девятом этапе Формулы-1 – Гран-при Испании.
Кроме австралийца на первом ряду будет стартовать другой гонщик "папаи" Ландо Норрис.
Третьим в квалификации стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, а гонщик Макларен Джордж Расселл показал четвертое время. Что интересно оба пилота продемонстрировали одинаковое время, однако нидерландец проехал свою попытку раньше, поэтому будет стартовать выше.
Заметим, что на Гран-при Испании в силу вступила директива, ограничивающая использование гибких передних антикрыльев, однако это не повлияло на преимущество Макларен, которое просматривается на протяжении всего сезона.
Результаты квалификации Гран-при Испании
- Оскар Пиастри (Макларен);
- Ландо Норрис (Макларен);
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Джордж Расселл (Мерседес);
- Льюис Хэмилтон (Феррари);
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес);
- Пьер Гасли (Альпин);
- Шарль Леклер (Феррари);
- Исак Хаджар (Рейсин Буллз);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин);
- Алекс Албон (Уильямс);
- Габриэль Бортолето (Заубер);
- Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз);
- Лэнс Стролл (Астон Мартин);
- Оливер Берман (Хаас);
- Нико Хюлькенберг (Заубер);
- Эстебан Окон (Хаас);
- Карлос Сайнс (Уильямс);
- Франко Колапинто (Альпин).
- Юки Цунода (Ред Булл);
Напомним, что гонка Гран-при Испании будет проходить завтра, 1 июня. Старт заезда запланирован на 16:00 по киевскому времени.