Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Испании, Норрис – второй

Гонщик Макларен Оскар Пиастри завоевал поул-позицию на девятом этапе Формулы-1 – Гран-при Испании.

Кроме австралийца на первом ряду будет стартовать другой гонщик "папаи" Ландо Норрис.

Третьим в квалификации стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, а гонщик Макларен Джордж Расселл показал четвертое время. Что интересно оба пилота продемонстрировали одинаковое время, однако нидерландец проехал свою попытку раньше, поэтому будет стартовать выше.

Заметим, что на Гран-при Испании в силу вступила директива, ограничивающая использование гибких передних антикрыльев, однако это не повлияло на преимущество Макларен, которое просматривается на протяжении всего сезона.

Результаты квалификации Гран-при Испании

Оскар Пиастри (Макларен); Ландо Норрис (Макларен); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Джордж Расселл (Мерседес); Льюис Хэмилтон (Феррари); Андреа Кими Антонелли (Мерседес); Пьер Гасли (Альпин); Шарль Леклер (Феррари); Исак Хаджар (Рейсин Буллз); Фернандо Алонсо (Астон Мартин); Алекс Албон (Уильямс); Габриэль Бортолето (Заубер); Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз); Лэнс Стролл (Астон Мартин); Оливер Берман (Хаас); Нико Хюлькенберг (Заубер); Эстебан Окон (Хаас); Карлос Сайнс (Уильямс); Франко Колапинто (Альпин). Юки Цунода (Ред Булл);

OSCAR PIASTRI IS ON POLE POSITION! 🥇👏



The McLaren driver leads a 1-2 for the team ahead of Verstappen and Russell!#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/3uBGHv5SPM — Formula 1 (@F1) May 31, 2025

Напомним, что гонка Гран-при Испании будет проходить завтра, 1 июня. Старт заезда запланирован на 16:00 по киевскому времени.