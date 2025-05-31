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Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Испании, Норрис – второй

Станіслав Лисак — 31 мая 2025, 18:06
Оскар Піастрі
Оскар Піастрі
Getty Images

Гонщик Макларен Оскар Пиастри завоевал поул-позицию на девятом этапе Формулы-1 – Гран-при Испании.

Кроме австралийца на первом ряду будет стартовать другой гонщик "папаи" Ландо Норрис.

Третьим в квалификации стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, а гонщик Макларен Джордж Расселл показал четвертое время. Что интересно оба пилота продемонстрировали одинаковое время, однако нидерландец проехал свою попытку раньше, поэтому будет стартовать выше.

Заметим, что на Гран-при Испании в силу вступила директива, ограничивающая использование гибких передних антикрыльев, однако это не повлияло на преимущество Макларен, которое просматривается на протяжении всего сезона.

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Результаты квалификации Гран-при Испании

  1. Оскар Пиастри (Макларен);
  2. Ландо Норрис (Макларен);
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  4. Джордж Расселл (Мерседес);
  5. Льюис Хэмилтон (Феррари);
  6. Андреа Кими Антонелли (Мерседес);
  7. Пьер Гасли (Альпин);
  8. Шарль Леклер (Феррари);
  9. Исак Хаджар (Рейсин Буллз);
  10. Фернандо Алонсо (Астон Мартин);
  11. Алекс Албон (Уильямс);
  12. Габриэль Бортолето (Заубер);
  13. Лиам Лоусон (Рэйсин Буллз);
  14. Лэнс Стролл (Астон Мартин);
  15. Оливер Берман (Хаас);
  16. Нико Хюлькенберг (Заубер);
  17. Эстебан Окон (Хаас);
  18. Карлос Сайнс (Уильямс);
  19. Франко Колапинто (Альпин).
  20. Юки Цунода (Ред Булл);

Напомним, что гонка Гран-при Испании будет проходить завтра, 1 июня. Старт заезда запланирован на 16:00 по киевскому времени.

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