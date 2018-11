Усик - Белью. ПОЄДИНОК ЗАВЕРШЕНО

Олександр Усик - Тоні Белью

10 листопада, 22:30

Манчестер, Manchester Arena

Рефері: Террі О'Коннор

8- Раунд: Все. Усик переміг. Розпочався раунд з активності від Белью, однак Олександр відповів серією вдалих ударів. Раунд йшов до свого завершення, однак Олександр провів декілька влучних ударів і поклав Белью на підлогу. Нокаут. 16-а перемога поспіль для українця.

7- Раунд: Белью зменшив свій темп, однак намагається робити швидкісні випади, Усику головне завжди бути максимально сконцентрованим, один удар може вирішити долю поєдинку.

6- Раунд: Помітно, що Олександр швидший, однак Белью намагається брати потужними ударами і поки йому це вдається. На початку раунду Усик знову провів непогану атаку, але потім двобій проходив у більш спокійному темпі.

5-й Раунд: Трохи заспокоїлися бійці. Белью не провокує Усика і українець не летить у бездумні атаки. Досить рівні раунди демонструють боксери.

4-й Раунд: Дуже активні бійці, Белью пішов у атаку і в підсумку отримав на горіхи, Усик набирає оберти. Белью влаштовує шоу для британців, публіка шаленія після кожної вдалої дії чи викрутасів Тоні.

Попросив тренер Усика не стояти, а також тримати Белью на відстані.

3-й Раунд: Відразу атакують обидва спортсмени. Усику вдалося пробити одного разу британця, хоча видно, як Белью прагне перемогти і публіка його несамовито підтримує.

2-й Раунд: Жвавіше боксують спортсмени. На початку раунду Белью вдалося провести декілька непоганих ударів, здебільшого в тулуб, наприкінці раунду Усик більш впевнено почав діяти і також провів непогану атаку.

1-й Раунд: Досить спокійно розпочали обидва боксери, Тоні намагався провести декілька ударів, однак Олександр ухилився.

00:52 Бій розпочався!

00:50 Неймовірна підтримка в Тоні Белью сьогодні, Олександру буде не солодко під час бою.

00:48 Оголосили імена суддів, публіка заведена, скоро все розпочнеться.

00:43 Звучить пісня Браття. Олександр Усик виходить на Манчестер Арену!

00:40 Звучить гімн Евертона. Виходить Тоні Белью.

00:35 Дійство розпочалося.

00:33 Британська публіка в захваті. Уболівальники співають пісень та скандують ім'я свого чемпіона. Давно Англія не бачила великого боксу.

00:30 Ось-ось розпочнеться головний двобій вечора. Олександр Усик буде захищати титул абсолютного чемпіона світу в бою проти Тоні Белью.

00:25 Показали Белью у підтрибуному приміщенні, що призвело до фурору британських уболівальників.

00:16 Залишилося зовсім трохи до початку бою Усик - Белью.

00:15 Ентоні Кролл одержує перемогу в цьому двобої, а отже, ми можемо сподіватися на бій Кролл - Ломаченко наступного року.

🥊 CROLLA BEATS YORDAN 🥊



A unanimous point victory for @ant_crolla and he is now set up for a huge world title fight



🥊 Book: https://t.co/5VPJdwYB4S

📺 Watch: https://t.co/3QNeNS2kAG

📲 Live blog: https://t.co/NSi4qH2Ip9 pic.twitter.com/YLjPDpKLtN — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 10, 2018

23:55 Белью на позитивній ноті завершив розминку:

23:45 Сьогодні на Манчестер Арені зібралося близько 22-ох тисяч людей, зрозуміло, що більшість будуть підтримувати Белью, однак Усику не звикати боксувати в таких умовах.

23:30 Британські ЗМІ стверджують, що в разі перемоги Кролла, він позмагається з Василем Ломаченко в Британії.

23:25 Залишається бій Ентоні Кролл і Дауда Йордана перед головною подією вечора - Усик -Белью.

UP NEXT: Hometown hero @ant_crolla fights Daud Yordan for the right to contest the WBA World Lightweight Title in our chief supporting contest #CrollaYordan #HeWhoDares #UsykBellew pic.twitter.com/MMl5pc8Y6Y — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 10, 2018

23:22 Усик також не відстає.

23:15 Тоні Белью повним ходом готується до поєдинку:

23:10 Зараз відбувається бій між Скотті Кардлом та Ріккі Бернсом.

23:05 Також свій поєдинок провів українець Дмитро Митрофанов. Протистояв нашому боксеру Джино Кантерса. Вже у першому раунді Митрофанов опинився в нокдауні, однак зміг вистояти і дати бій нідерландцю. У підсумку після 4-ох раундів судді зафіксували нічию, якби не нокдаун у першому раунді, Митрофанов зміг би здобути перемогу сьогодні.

22:55 Третій бій видався дуже динамічним. Джош Келлі вже в першому раунді розібрався з Волтером Кастільо. Келлі просто не помітив суперника на ринзі.

22:45 У другому двобої вечора Девід Аллен переміг технічним нокаутом аргентинця Естебана Бракамонте.

22:40 Перший поєдинок на Манчестер Арені вже завершився. Ріакпоре переміг технічним нокаутом Хайда. Це був бій за вакантний титул WBA Intercontinental Cruiserweigh

Головні дійові особи сьогоднішнього вечору вже прибули на Манчестер Арену.

This is going to be huge 🔥#UsykBellew pic.twitter.com/j249AcH6HD — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 10, 2018

22:25 Футболісти Манчестер Сіті будуть вболівати за Усика.

22:15 Зінченко підтримав Усика перед боєм з Белью.

22:00 Нагадаємо, де дивитися бій за титул абсолютного чемпіона світу.

21:55 Усик вважає, що Белью забагато говорить.

21:15 Букмекери визначилися з фаворитом на поєдинок Усик - Белью.

21:00 Белью вважає, що бій з Усиком стане одним з найкращих.

20:15 Гассієв вважає Усика фаворитом у цьому протистоянні.

20:00 Хей вважає, що лівий хук Белью може вирішити долю двобою.

19:45 Нагадаємо, як Усик розпочинав свою професійну кар'єру.

19:30 Промоутер Усика розповів чому боксер одягнув шарф Манчестер Сіті.

19:00 Бій Усик - Белью відвідають 2000 українців.

18:45 Ломаченко не буде тренером Усика у бою з Белью.

18:30 Усик провів дуель поглядів з Белью у шарфі Ман Сіті.

18:15 Красюк прогнозує Усику 12-раундовий двобій з Белью.

18:00 Відомий журналіст вважає, що Усик поводить себе як гопник.

17:45 Усик розповів, коли завершить кар’єру.

17:30 Усику вручили чемпіонський пояс The Ring.

17:15 Усик вважає Белью досвідченим і хитрим суперником.

17:05 Белью вважає, що його єдиний шанс - це нокаут.

16:45. Усик та Белью зійшлися у дуелі поглядів.

16:30. Усик і Белью провели відкрите тренування.

Сьогодні, Олександр Усик проведе бій проти Тоні Белью, за звання абсолютного чемпіона світу.

Поєдинок розпочнеться приблизно о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, Усик переміг Гассієва та завоював титул абсолютного чемпіона світу.

Джерело - Чемпіон.