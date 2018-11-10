Футболісти Манчестер Сіті будуть вболівати за Усика

Футболіст Манчестер Сіті та друг Олександра Усика, Олександр Зінченко, розповів, що його партнери по команді будуть вболівати за українського боксера у поєдинку проти британця Тоні Белью.
Про це повідомляє ua.tribuna.com.
"Напевно, ніхто не піде на бій, адже завтра у нас важлива гра. У будь-якому випадку, я буду дивитися цей поєдинок по телевізору. Можу сказати, що більше, ніж половина моєї команди точно буде вболівати за Усика".
Актуально: Усик - Белью - онлайн: пряма трансляція.
Нагадаємо, Зінченко підтримав Усика перед боєм з Белью.
Чемпіон проводить хроніку подій бою Усик - Белью.
Джерело - ua.tribuna.com.