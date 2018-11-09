Хей: Лівий хук Белью може все вирішити

Тоні Белью зможе перемогти Олександра Усика тільки нокаутуючим ударом.

Про це розповів боксер Девід Хей.

"Довгостроковий поєдинок з настільки технічно обдарованою людиною може бути неправильною стратегією. Усик - дуже складні і хитрий суперник, у нього є все, щоб створити Тоні проблеми. Однак лівий хук Белью може все вирішити, якщо йому вдасться зловити українця",- сказав Хей.

Поєдинок Усика проти британця відбудеться в Англії на Манчестер Арені в суботу, 10 листопада, орієнтовний час початку - в 0:00 за київським часом.

Українцю належить провести перший захист своїх титулів - за версіями WBA, WBC, IBF, WBO і журналу Ring.

Нагадаємо, промоутер Усика очікує, що поєдинок проти Белью триватиме 12 раундів.

Раніше, Усик заявив, що йому ніхто не обіцяв влаштувати поєдинок з Ентоні Джошуа.

Джерело - sportarena.