Усик - Белью - онлайн: пряма трансляція 10.11.2018

Не пропустіть бій за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Усик - Белью. Поєдинок відбудеться 10.11.2018. Орієнтовний початок о 22:30 за Києвом.

Трансляцію Усик - Белью дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням.

Бій Усик - Белью: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Інтер.

Також: Усик легший за Белью: відбулася церемонія зважування боксерів

Тоні Беллью - один з найвідоміших сучасних британських боксерів. Публіка любить його бої за видовищність і безкомпромісність. В активі Тоні 33 поєдинки і лише дві поразки. Обидва британець отримав, боксуючи за чемпіонський пояс. Втім, в останній раз Беллью програвав п'ять років тому. Після цього він встиг стати чемпіоном WBС в першій важкій вазі. Зараз цей титул належить Олександру Усику, адже британець перейшов у суперважкий дивізіон і втратив свій пояс. Однак заради зустрічі з непереможним українським боксером британець спустився з суперважкої вагової категорії назад в першу важку вагу. Зробити це його підштовхнуло бажання володіти титулом абсолютного чемпіона світу, після завоювання якого 35-річний боксер збирається завершити кар'єру.

Читайте також: 5 причин, чому Усику слід остерігатися Белью

А от українець, навпаки, має намір підніматися в суперважкий дивізіон. Для Усика бій з таким суперником - хороший шанс проявити себе перед британськими вболівальниками, які дуже люблять бокс і розбираються в ньому. До того ж перемога над Беллью може скоротити шлях Олександра до поєдинку, про який він давно мріє: проти іншого британця, Ентоні Джошуа, що вважається кращим боксером суперважкого дивізіону. Якщо Усик сподобається вимогливій британській публіці, цей поєдинок стане лише питанням часу.

Нещодавно: Усик програв звання найкращого боксера року

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Усик - Белью, чемпіонського бою можна починаючи з 22:30.

Не пропустіть головний бій осені Усик - Белью.

Джерело - Чемпіон.