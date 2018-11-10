Усик - Белью: анонс та прогноз бою

Олександр Усик - Тоні Белью

10 листопада, 22:30

Манчестер, Manchester Arena.

Рефері: Террі О'Коннор

До однієї з найбільш резонансних подій цього року у світовому боксі залишилося менше доби, Олександр Усик буде захищати титул абсолютного чемпіона в поєдинку проти Тоні Белью.

Після фантастичної перемоги Олександра Усика над Муратом Гассієвим, українець став абсолютним чемпіоном світу, після чого відразу кинув виклик Белью.

Як і в бою проти росіянина, Усик є фаворитом в усіх параметрах.

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Усик молодший на 4 роки і набагато швидший. Белью буде підтримувати арена, однак для українця це не проблема. Усі свої титульні бої Усик проводив на території суперника і усі виграв.

Белью дуже мотивований, адже поразка в бою проти Усика буде означати завершення кар'єри британця.

У чому Белью, однозначно, переважає українця це багатослівність, адже його вигуки не завжди відображаються в дійсності.

Єдиний шанс британця це неймовірний хук з лівої, який поклав на ринг чимало зірок світового боксу.

Українець же має блискучу любительську та професіональну кар'єру, в якій зібрав усі можливі титули, феноменальну швидкість та віртуозну роботу ніг. Які вище вказані якості боксерів виявляться сьогодні більш дієвими дізнаємося вже зовсім скоро.

Експерти вважають Усика явним фаворитом, так само як і букмекери. Букмекерська контора Фаворит дає коефіцієнт на перемогу українця 1.10, в той час, як на звитягу британця дають 7.35.

Прогноз Чемпіона: Перемога Усика нокаутом до 10-го раунду.

Слова:

Усик: "Я буду робити те, що вмію і люблю - боксувати. Упевнений, що вийде неймовірний поєдинок, оскільки з обох сторін є величезне бажання проявити себе. Тоні дуже небезпечний суперник, мабуть, найсильніший опонент в моїй кар'єрі".

Белью: "Будемо відверті, у мене немає шансів перебоксувати Усика. Мій єдиний шанс - нокаут. Це саме те, що я маю намір зробити. Мені під силу вимкнути йому світло за одну секунду. Він ще не стикався з подібним, так що для нього це буде вперше. Я просто хочу перемогти його в суботу, знайти можливість зробити неможливе".

Нагадаємо, Усик та Белью зійшлися у дуелі поглядів.

А напередодні відбулася церемонія зважування боксерів.

Джерело - Чемпіон.