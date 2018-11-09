Гассієв: Усик фаворит, але Белью вигравав, коли на нього ніхто не ставив

Екс-чемпіон світу з боксу Мурат Гассієв вважає Олександра Усика фаворитом в бою проти британця Тоні Белью.

Про це сказав сам боксер.

"Я з великою цікавістю чекаю поєдинку, сподіваюся побачити хороший бій. Природно, я вважаю Сашу явним фаворитом, але привабливість боксу в його непередбачуваності, а Белью багато разів перемагав, коли на нього ніхто не ставив. Думаю, що Белью повинен багато і жорстко атакувати, а фехтування з Усиком ні до чого хорошого не призведе ", - сказав Гассієв.

Поєдинок Усика проти британця відбудеться в Англії на Манчестер Арені в суботу, 10 листопада, орієнтовний час початку - в 0:00 за київським часом.

Українцю належить провести перший захист своїх титулів - за версіями WBA, WBC, IBF, WBO і журналу Ring.

Нагадаємо, промоутер Усика очікує, що поєдинок проти Белью триватиме 12 раундів.

Раніше, Усик заявив, що йому ніхто не обіцяв влаштувати поєдинок з Ентоні Джошуа.

Джерело - sport-express.