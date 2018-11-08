Усик і Белью провели відкрите тренування. ФОТО. ВІДЕО

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик та його суперник Тоні Белью продемонстрували свою фізичну форму напередодні поєдинку, де на кону будуть стояти титули WBC, WBO, WBA, IBF та пояс журналу The Ring, що належать Олександру.

Медіа-захід відбувся в Національному музеї футболу у Манчестері на очах багаточисленних фанатів та представників ЗМІ.

Сьогодні боксери проведуть фінальну прес-конференцію перед боєм.

До вашої уваги фотогалерея тренування.

Поєдинок відбудеться 10 листопада в Манчестері на стадіоні Manchester Arena. На бій вдалося реалізувати близько 20 тисяч квитків.

Тим часом усик програв боротьбу за звання найкращого боксера року.

Джерело - Чемпіон.