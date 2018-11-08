Белью: Мій єдиний шанс з Усиком - нокаут

Британський боксер Тоні Белью у поєдинку з Олександром Усиком розраховує лише на нокаут.
Про це повідомляє Sky Sports.
"Будемо відверті, у мене немає шансів перебоксувати Усика. Мій єдиний шанс - нокаут. Це саме те, що я маю намір зробити. Мені під силу вимкнути йому світло за одну секунду. Він ще не стикався з подібним, так що для нього це буде вперше. Я просто хочу перемогти його в суботу, знайти можливість зробити неможливе", - сказав Белью.
Нагадаємо, перед боєм у Манчестері Олександра Усика підтримає Олександр Зінченко.
Усик та Белью влаштували перед поєдинком дуель поглядів.
Джерело - Sky Sports.