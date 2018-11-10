Українець - фаворит: ставки букмекерів на чемпіонський бій Усик - Белью

Зовсім скоро Олександр Усик та Тоні Белью зійдуться у неймовірному поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у крузервейті.

Букмекери вважають українця абсолютним фаворитом у бою проти британця.

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Букмекерська контора Фаворит дає коефіцієнт на перемогу українця 1.10, в той час, як на звитягу британця дають 7.35.

Мурат Гассієв також вважає Усика фаворитом, однак не виключає варіанту з перемогою Белью.

Сам Белью визнає Усика однозначним фаворитом протистояння.

Джерело - Чемпіон.