Усик-професіонал: 5 років тому зійшла нова зірка світового боксу. ВІДЕО

5 років тому український боксер та абсолютний чемпіон Олександр Усик розпочав свою професійну кар'єру.
Перший поєдинок тоді вже дворазового олімпійського чемпіона відбувся з мексиканцем Філіпе Ромеро.
У 5-му раунді Олександо накаутував суперника.
Сьогодні Олександр абсолютний чемпіон крузервейту в першій важкій вазі і вже завтра 10 листопада проведе захист титулів у двобої з британцем Тоні Белью.
Нагадаємо, що бій Усик - Белью відвідають 2000 українців.
Раніше Усик провів дуель поглядів з Белью у шарфі Ман Сіті.
Джерело - Чемпіон.
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