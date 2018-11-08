Усик та Белью зійшлися у дуелі поглядів. ВІДЕО

Олександр Усик та Тоні Белью влаштували традиційну дуель поглядів перед поєдинком.

Про це повідомляє Lomus у facebook.

Український та британський боксери провели дуель поглядів після фінальної прес-конференції перед боєм, який відбудеться 10 листопада у Манчестері.

Жоден з бійців не відвернув погляд першим. За пропозицією Усика, вони з Белью одночасно повернулися до камер на рахунок "три".

Нагадаємо, Усик заявив, що вважає Белью досвідченим та хитрим суперником.

Раніше, Усик заявив, що веде спосіб життя ченця.

Джерело - Lomus у facebook.