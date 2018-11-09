Бій Усик - Белью відвідають 2000 українців

Поєдинок Олександр Усик - Тоні Белью відвідають близько 2000 українських вболівальників. Арена, на якій відбудеться бій, вміщує 21 000 глядачів і буде заповнена під зав'язку.

Про це повідомляє Sport.ua,

Поєдинок відбудеться 10 листопада в Манчестері на стадіоні Manchester Arena. На кону будуть стояти всі титули Олександра Усика - чемпіонські пояси за версіями WBC, IBF, WBO і журналу The Ring.

Нагадаємо, промоутер Усика очікує, що поєдинок проти Белью триватиме 12 раундів.

Раніше, Усик заявив, що йому ніхто не обіцяв влаштувати поєдинок з Ентоні Джошуа.

Джерело - sport.ua.