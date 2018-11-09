Красюк прогнозує Усику 12-раундовий двобій з Белью

Промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що українцеві вдалося завоювати англійську публіку, а також дав прогноз на бій проти Тоні Белью.

Його слова наводить Xsport.

"Усика підстерігають на всіх провулках біля готелю, за ним слідує натовп фанатів, щоб взяти автографи, сфотографуватися. Це харизма, так вона працює. Людина приїхала сюди в ролі професіонала вперше. Він був тут один раз, коли відвідав поєдинок Повєткін — Джошуа. Відтоді його впізнали в Англії стільки, скільки не знали всю професійну кар'єру. Його дуже сильно полюбили, бо Англія — ​​це батьківщина боксу. Прогноз? 12 раундів і перемога Усика", — заявив Красюк.