Усик поводить себе як гопник - журналіст

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик поводиться як гопник, а бій українця проти Мурата Гассіева в Москві був справжнім цирком.

Таку думку висловив відомий журналіст, голова відділу по роботі із засобами масової інформації Динамо Микола Несенюк.

Журналіст поставив під сумнів паторіотизм українського боксера і гостро розкритикував бій Усика у Москві проти Гассієва.

"Йде війна, а він виконав роль у цирку. Як ти перед окупантами, перед людьми, які захопили твій рідний Крим, танцюєш? Це не патріотизм. Іди на фронт і там показуй свій патріотизм. Мені було соромно за нього і за Україну".

Також журналіста обурили деякі вислови боксера.

"Я слухаю його інтерв'ю і не можу зрозуміти. Він сказав, що вдарив би якогось політика і всі мовчать. Як це можливо? Кулаки на рингу треба показувати. А він - як гопник поводиться, як говорить, в чому одягнений. Це ж катастрофа. У порівнянні з ним Кличко - академік. І це символ України? Я його таким не вважаю".

І наостанок журналіст розкритикував Усика за відсутність на матчах Динамо, фанатом якого є український чемпіон.

"Усик - фанат Динамо? Якщо людина вболіває за якусь команду, то віддає частинку душі її. А не говорить - ви мені щось винні, я за вас вболіваю. У неділю Усик був на стадіоні? Коли він останній раз там був?" - цитує Несенюка Трибуна.

Нагадаємо, що вже завтра, 10 листопада, Усик проведе чемпіонський бій проти Тоні Белью. А напередодні боксери зійшлися в дуелі поглядів.

Джерело - Трибуна.