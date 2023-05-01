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Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни

Сьогодні 10:38 Андрій Твердохліб 9607 0
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни
#Айртон Сенна

Джерело - Чемпіон.

1 травня 1994 року загинув з один із найвидатніших, а на думку більшості фахівців - найкращий гонщик в історії Формули 1 Айртона Сенна. Легендарний бразилець загинув під час гран-прі Сан-Маріно в Імолі. Сенна змінив не лише світ Формули 1, а й світовий спорт загалом.

Висловлювання бразильця, якнайкраще характеризують його життя - правила життя Айртона Сенни.

  • Гонки, змагання, в моїй крові. Це частина мене, це частина мого життя.

  • Головне - залишатися собою і не дозволяти людям збивати тебе зі шляху, змінювати тебе. А люди хочуть саме цього.
  • Рано чи пізно на вході в поворот ви усвідомлюєте: ось воно, чого ви так боялися! Виліт із траси, все! На дорозі утриматися неможливо. Але якщо ви все-таки якимось дивом залишилися на асфальті, то знайте, що це і була та межа. Так тепер треба їздити завжди.

  • Мені здавалося, ніби я б їхав в тунелі. Вся траса перетворилася в тунель. Я досяг такої високої концентрації, що здавалося, ніби я став одним цілим з машиною. Разом ми були на максимумі. Я добивався від машини все, і навпаки.
  • І раптом я зрозумів, що в свідомості знаходжуся не за кермом. Я їхав "на інстинктах" і перебував немов в іншому вимірі.

  • Я безперервно продовжую рухатися далі і дізнаюся межу - межі мого тіла, межі моєї психології.
  • У мене немає ідолів. Я захоплююся роботою, самовідданістю й умінням.
  • Коли я прагну до перемоги, я завжди знаходжу в собі ще трохи більше, знову і знову. Але в цьому є протиріччя: коли ти стаєш швидкий як ніколи, то відчуваєш себе неймовірно крихким і уразливим, тому що за частку секунди все це може зникнути. І ці дві крайності, доповнюючи одна одну, допомагають пізнати себе все глибше і глибше.
  • Якщо Бог на вашому боці, то все стає зрозуміло.
  • Відчуття небезпеки збуджує. Це заклик до пошуку нових небезпек.

  • Гроші - дивна річ. Люди, які не мають їх, сильно до них прагнуть. Люди, які їх мають, мають також багато проблем.
  • Жінки - через них завжди виникають проблеми. Але без них неможливо жити.
  • Машина повинна бути частиною тебе, твоєю плоттю, а ти - її складовою частиною. Тільки так можна стати єдиним у своєму роді.
  • Прост - єдиний пілот, у якого я ще чогось можу навчитися. Досвідчений, чудовий партнер, - і найнебезпечніший суперник на будь-якій трасі в будь-яку погоду. Досконалий гонщик, найкращий у сьогоднішньому цирку. Це найбільший виклик і велика честь для мене - змагатися з ним.

  • Бути другим - означає бути першим серед тих, хто програв.
  • Перемога - це найважливіше. Все інше - це наслідок.
  • Ви повинні йти на компроміс: перемога чи нічого. Це означає, берете участь ви в гонці чи ні.
  • Страх викликає у мене інтерес.

  • Моя найбільша помилка? Вона ще не відбулася.
  • Я ніколи не вийду на старт, знаючи, що мій найкращий час минув й все що я можу зробити, це ганятися всередині пелотону. Я не дозволю собі робити цього.
  • Якщо коли-небудь я потраплю в аварію, яка в кінцевому підсумку буде коштувати мені життя, я сподіваюся, що це відбудеться відразу. Я не хотів би опинитися в інвалідному візку. Я не хотів би знаходитись у лікарні й страждати від отриманих травм. Якщо я буду жити, то хочу жити повним життям. Моє життя буде зруйноване, якщо буде неповноцінною.
  • Одного разу цей день (смерть - ред.) настане. Сьогодні або через 50 років. Єдине, в чому можна бути впевненим, він настане.

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