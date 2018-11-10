Усик - Белью: де дивитися бій за титул абсолютного чемпіона світу

Зовсім скоро відбудеться один з найрезонансніших боїв у світі боксу.

Олександр Усик буде захищати свої титули, а також звання абсолютного чемпіона світу, у поєдинку з Тоні Белью.

Транслювати цей двобій буде телеканал Інтер.

Поєдинок розпочнеться о 22:30, переглянути його можна буде за цим посиланням.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Нагадаємо, букмекери визначили фаворита у поєдинку Усик - Белью.

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Джерело - Чемпіон.